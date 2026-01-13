Курс валют на 13 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова существенно укрепился, установив очередной исторический максимум, в то же время евро подорожало сразу на 39 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.01.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,26 грн (+19 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,53 грн (+39 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,00 грн (+10 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,40/43,55 Евро 50,70/50,95 Злотый 11,95/12,09

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,85/43,35 49,90/50,90 Ощадбанк 43,03/43,65 50,15/51,00 12,20/12,50 ПУМБ 43,00/43,60 50,20/50,90 12,10/12,50 Укргазбанк 43,03/43,65 50,15/51,00 12,10/12,50 Райффайзен 43,10/ 43,75 50,10/50,89

