- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 13 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова существенно укрепился, установив очередной исторический максимум, в то же время евро подорожало сразу на 39 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.01.2026 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,26 грн (+19 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,53 грн (+39 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,00 грн (+10 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,40/43,55
|Евро
|50,70/50,95
|Злотый
|11,95/12,09
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,85/43,35
|49,90/50,90
|Ощадбанк
|43,03/43,65
|50,15/51,00
|12,20/12,50
|ПУМБ
|43,00/43,60
|50,20/50,90
|12,10/12,50
|Укргазбанк
|43,03/43,65
|50,15/51,00
|12,10/12,50
|Райффайзен
|43,10/ 43,75
|50,10/50,89
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.