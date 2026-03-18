Экспорт стимулирует рост цен на сухое молоко: что ждать потребителям

Мировой рынок сухого молока демонстрирует неожиданно быстрый рост цен и спроса в начале 2026 года. Украинские производители получают выгодные условия для экспорта, а дешевые предложения на внутреннем рынке сокращаются.

Инфоагро.

Сухое молоко дорожает

С середины января наблюдается стабильный рост спроса и цен на обезжиренное сухое молоко, в частности украинского производства. По сравнению с началом года стоимость продукта существенно поднялась, и трейдеры готовы платить за украинскую продукцию значительно больше. Текущие цены приблизились к историческим максимумам, которые наблюдались несколько лет назад.

Активизация экспорта привела к сокращению дешевых предложений на внутреннем рынке, из-за чего приобрести сухое обезжиренное молоко по низкой цене стало очень сложно.

Участники рынка с осторожным оптимизмом смотрят в будущее и надеются, что негативные прогнозы не оправдаются, а цены будут оставаться стабильными в ближайшей перспективе. Выгодную позицию занимают производители, которые не спешили реализовывать продукцию в начале года - теперь они могут продавать свои запасы на более выгодных условиях.

