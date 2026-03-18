Экспорт стимулирует рост цен на сухое молоко: что ждать потребителям

Мировой рынок сухого молока: спрос превышает ожидания аналитиков / Depositphotos

Мировой рынок сухого молока демонстрирует неожиданно быстрый рост цен и спроса в начале 2026 года. Украинские производители получают выгодные условия для экспорта, а дешевые предложения на внутреннем рынке сокращаются.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Инфоагро.

Сухое молоко дорожает

Мировой рынок сухого молока уже в начале 2026 года демонстрирует неожиданно положительную динамику, вопреки прогнозам западных аналитиков, ожидавших улучшения только во второй половине года.

С середины января наблюдается стабильный рост спроса и цен на обезжиренное сухое молоко, в частности украинского производства. По сравнению с началом года стоимость продукта существенно поднялась, и трейдеры готовы платить за украинскую продукцию значительно больше. Текущие цены приблизились к историческим максимумам, которые наблюдались несколько лет назад.

Активизация экспорта привела к сокращению дешевых предложений на внутреннем рынке, из-за чего приобрести сухое обезжиренное молоко по низкой цене стало очень сложно.

Участники рынка с осторожным оптимизмом смотрят в будущее и надеются, что негативные прогнозы не оправдаются, а цены будут оставаться стабильными в ближайшей перспективе. Выгодную позицию занимают производители, которые не спешили реализовывать продукцию в начале года - теперь они могут продавать свои запасы на более выгодных условиях.

Ранее сообщалось, что мировой рынок сливочного масла демонстрирует существенные ценовые колебания, а Украина остается под давлением из-за увеличенных складских запасов и малодоходных цен. Самое дорогое масло предлагает Новая Зеландия, самое дешевое – США, а украинские экспортеры ориентируются на средний ценовой сегмент ЕС.

Автор:
Ольга Опенько