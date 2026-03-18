Експорт стимулює ріст цін на сухе молоко: що очікувати споживачам

Світовий ринок сухого молока демонструє несподівано швидке зростання цін і попиту вже на початку 2026 року. Українські виробники отримують вигідні умови для експорту, а дешеві пропозиції на внутрішньому ринку скорочуються.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інфоагро.

Сухе молоко дорожчає

Світовий ринок сухого молока вже на початку 2026 року демонструє несподівано позитивну динаміку, всупереч прогнозам західних аналітиків, які очікували покращення лише у другій половині року.

З середини січня спостерігається стабільне зростання попиту та цін на сухе знежирене молоко, зокрема українського виробництва. У порівнянні з початком року, вартість продукту суттєво піднялася, і трейдери готові платити за українську продукцію значно більше. Поточні ціни наблизилися до історичних максимумів, які спостерігалися кілька років тому.

Активізація експорту призвела до скорочення дешевих пропозицій на внутрішньому ринку, через що придбати сухе знежирене молоко за низькою ціною стало вкрай складно.

Учасники ринку з обережним оптимізмом дивляться у майбутнє та сподіваються, що негативні прогнози не справдяться, а ціни залишатимуться стабільними в найближчій перспективі. Вигідну позицію наразі займають виробники, які не поспішали реалізовувати продукцію на початку року - тепер вони можуть продавати свої запаси на більш вигідних умовах.

Раніше повідомлялось, що світовий ринок вершкового масла демонструє суттєві цінові коливання, а Україна залишається під тиском через збільшені складські запаси та малоприбуткові ціни. Найдорожче масло пропонує Нова Зеландія, найдешевше - США, а українські експортери орієнтуються на середній ціновий сегмент ЄС.