Электроэнергия в ЕС подорожала из-за холода и газа

Среднемесячные цены на электроэнергию на сутки в Европе в январе выросли на большинстве рынков из-за холодной погоды и роста цен на газ и углеродных квот (CO₂). Наибольшее повышение зафиксировано в Швеции (116%), Франции (48%) и Германии (17%).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует GMC Center.

Цены на электроэнергию в Европе

Среднемесячные оптовые цены на электроэнергию на сутки в Европе в январе преимущественно выросли из-за повышенного спроса и более дорогих энергоносителей.

Наибольший рост зафиксирован в Швеции (+116%), Франции (+48%) и Германии (+17%). В Италии цены поднялись на 15%, а Испания показала маленькое падение на 8%. В Польше средняя цена составила €142,9/МВтч, в Словакии – €142,1, в Венгрии – €150.

Спрос повысился из-за низких температур, а стоимость электроэнергии выросла из-за подорожания газа TTF и углеродных квот, достигших максимума за последние два года. Некоторые страны одновременно установили рекорд производства ветровой энергии.

В 2025 году почти половину электроэнергии в ЕС обеспечивали возобновляемые источники – 30% пришлось на ветер и солнце, а 29% – на ископаемое топливо. Производство из газа выросло на 8% из-за сокращения гидроэнергии.

Европейские страны рассматривают газовые электростанции как резервные мощности на случай недостаточной генерации из ВИЭ. В январе Еврокомиссия согласовала немецкий план строительства новых газовых мощностей и одобрил испанскую программу господдержки когенерационных электростанций на €3,1 млрд.

Ситуация в Украине

В январе средневзвешенная цена электроэнергии на рынке в сутки вперед (РДН) в Украине выросла на 21,8% по сравнению с декабрем – до 8 381 грн/МВт·ч (€166,5 по среднему месячному курсу). Спрос за этот период вырос на 9,1%, а предложение – на 10,1%.

Для сравнения, в январе 2025 года средняя цена на РДН составила 5644 грн/МВт·ч (€119,9).

Украина в январе импортировала более 894 тыс. МВтч электроэнергии, что на 40% больше, чем в декабре, и стало рекордом за время полномасштабной войны. Основным направлением экспорта остается Венгрия – на нее приходится 45% импортируемой электроэнергии. Поставки также выросли в другие страны, кроме Молдовы.

Эксперты отмечают, что уровень использования импортного пересечения существенно вырос: теперь он часто работает на полную мощность, особенно в дневной период (08:00–17:00) и вечерние часы, поддерживая пиковую нагрузку на энергосистему.

Напомним, в Украине 8 февраля зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии, что помогло удержать систему после массированных атак РФ и снизить дефицит электричества. В Киеве будут введены в работу дополнительные 9 МВт генерации.