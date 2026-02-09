Електроенергія в ЄС подорожчала через холод і газ

Середньомісячні ціни на електроенергію на добу наперед у Європі в січні зросли на більшості ринків через холодну погоду та зростання цін на газ і вуглецевих квот (CO₂). Найбільше підвищення зафіксовано у Швеції (+116%), Франції (+48%) та Німеччині (+17%).

Як пише Delo.ua, про це інформує GMC Center.

Ціни на електроенергію в Європі

Середньомісячні оптові ціни на електроенергію на добу наперед у Європі в січні переважно зросли через підвищений попит та дорожчі енергоносії.

Найбільше зростання зафіксовано у Швеції (+116%), Франції (+48%) та Німеччині (+17%). В Італії ціни піднялися на 15%, а Іспанія показала невелике падіння на 8%. У Польщі середня ціна сягнула €142,9/МВт·год, у Словаччині – €142,1, в Угорщині – €150.

Попит підвищився через низькі температури, а вартість електроенергії зросла через подорожчання газу TTF та вуглецевих квот, що досягли максимуму за останні два роки. Деякі країни одночасно встановили рекорди виробництва вітрової енергії.

У 2025 році майже половину електроенергії в ЄС забезпечували відновлювані джерела - 30% припало на вітер і сонце, а 29% - на викопне паливо. Виробництво з газу зросло на 8% через скорочення гідроенергії.

Європейські країни розглядають газові електростанції як резервні потужності на випадок недостатньої генерації з ВДЕ. У січні Єврокомісія погодила німецький план будівництва нових газових потужностей і схвалив іспанську програму держпідтримки когенераційних електростанцій на €3,1 млрд.

Ситуація в Україні

У січні середньозважена ціна електроенергії на ринку на добу наперед (РДН) в Україні зросла на 21,8% порівняно з груднем – до 8 381 грн/МВт·год (€166,5 за середнім місячним курсом). Попит за цей період зріс на 9,1%, а пропозиція – на 10,1%.

Для порівняння, у січні 2025 року середня ціна на РДН становила 5 644 грн/МВт·год (€119,9).

Україна у січні імпортувала понад 894 тис. МВт·год електроенергії, що на 40% більше, ніж у грудні, і стало рекордом за час повномасштабної війни. Основним напрямком експорту залишається Угорщина – на неї припадає 45% імпортованої електроенергії. Постачання також зросли до інших країн, окрім Молдови.

Експерти відзначають, що рівень використання імпортного перетину суттєво зріс: тепер він часто працює на повну потужність, особливо у денний період (08:00–17:00) та вечірні години, підтримуючи пікове навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в Україні 8 лютого зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що допомогло втримати систему після масованих атак РФ та зменшити дефіцит електрики. У Києві буде введено в роботу додаткові 9 МВт генерації.