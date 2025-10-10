Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Энергетики возобновляют электроснабжение: аварийные отключения действуют в Киеве и в семи областях

Ракетно-дроновая атака повредила энергетическую инфраструктуру / Pexels

В Украине идет ликвидация последствий ночной ракетно-дроновой атаки по энергетической инфраструктуре Украины. В настоящее время аварийные отключения электроэнергии применяются в Киеве и семи регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Укрэнерго.

Где продолжаются аварийные отключения

В Украине идет ликвидация последствий ночной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

По состоянию на 15.00 вынужденные аварийные отключения электроэнергии действуют в Киеве, а также в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Благодаря оперативной работе энергетиков удалось частично снизить объемы аварийных отключений для потребителей Харьковщины. В Черкасской области электроснабжение полностью восстановлено.

В то же время, в Черниговской области пришлось расширить применение графиков почасовых отключений — сейчас одновременно обесточены три очереди потребителей. Это связано с последствиями предварительных атак на местную энергетическую инфраструктуру.

"Пожалуйста, используйте электроэнергию бережливо", – призывают энергетики.

Напомним, энергетики завершили восстановительные работы в Павлограде на Днепропетровщине. В Харькове, Полтаве и Сумах отменили специальные графики аварийных отключений, однако обычные ограничения пока остаются в силе. В Киеве свет вернули более 270 тысяч абонентов.

Автор:
Ольга Опенько