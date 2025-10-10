Енергетики відновлюють електропостачання: аварійні відключення діють у Києві та семи областях

В Україні триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі України. На цей час аварійні відключення електроенергії застосовуються у Києві та семи регіонах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Укренерго.

Де тривають аварійні відключення

В Україні триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Станом на 15:00 вимушені аварійні відключення електроенергії діють у Києві, а також у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Завдяки оперативній роботі енергетиків вдалося частково зменшити обсяги аварійних відключень для споживачів Харківщини. У Черкаській області електропостачання повністю відновлено.

Водночас у Чернігівській області довелося розширити застосування графіків погодинних відключень — наразі одночасно знеструмлено три черги споживачів. Це пов’язано з наслідками попередніх атак на місцеву енергетичну інфраструктуру.

"Будь ласка, використовуйте електроенергію ощадливо", - закликають енергетики.

Нагадаємо, енергетики завершили відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. У Харкові, Полтаві та Сумах скасували спеціальні графіки аварійних відключень, проте звичайні обмеження поки що залишаються в силі. У Києві світло повернули понад 270 тисячам абонентів.