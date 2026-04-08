AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Энергоэффективность как стратегия: как бизнес уменьшает издержки и повышает устойчивость

В ответ на энергетические вызовы и рост стоимости ресурсов украинские компании все активнее интегрируют энергоэффективность в свои стратегии развития, ищут финансирование для энергопроектов и внедряют решения, дающие измеряемый экономический эффект.

В Business Wisdom Summit 2026 обсудим, как именно бизнес подходит к этим изменениям и какие инструменты реально работают.

🗓 15 апреля
 📍 Киев
 👉 Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас

В ходе дискуссии обсудим:

  • Как интегрировать энергоэффективность в стратегию развития компании.
  • Где найти финансирование для энергопроектов и как оцениваются риски.
  • Какие решения реально дают измеряемый эффект для бизнеса.

Модератор:

  • Ольга Буславец, заслуженный энергетик Украины, кандидат технических наук, министр энергетики в 2020 году.

Спикеры:

  • Сергей Коваленко, CEO YASNO;
  • Сергей Евтушенко, основатель, управляющий партнер и CEO UDP Renewables;
  • Яна Шумунова, директор департамента МСБ Sense Bank;
  • Ольга Рыбачук, управляющий директор Elementum Energy;
  • Михаил Бубнов, генеральный директор Schneider Electric.

Почему этот разговор актуален

Энергетическая нестабильность, рост цен на ресурсы и потребность в устойчивости заставляют бизнес переосмысливать подходы к энергопотреблению. Энергоэффективность сегодня — это не только экономия, но и стратегическое конкурентное преимущество, доступ к финансированию и долгосрочная стабильность. Именно поэтому компании все чаще инвестируют в решения, позволяющие снижать затраты, управлять рисками и повышать энергетическую независимость.