Энергоэффективность как стратегия: как бизнес уменьшает издержки и повышает устойчивость

В ответ на энергетические вызовы и рост стоимости ресурсов украинские компании все активнее интегрируют энергоэффективность в свои стратегии развития, ищут финансирование для энергопроектов и внедряют решения, дающие измеряемый экономический эффект.

В Business Wisdom Summit 2026 обсудим, как именно бизнес подходит к этим изменениям и какие инструменты реально работают.

🗓 15 апреля

📍 Киев

👉 Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас

В ходе дискуссии обсудим:

Как интегрировать энергоэффективность в стратегию развития компании.

Где найти финансирование для энергопроектов и как оцениваются риски.

Какие решения реально дают измеряемый эффект для бизнеса.

Модератор:

Ольга Буславец, заслуженный энергетик Украины, кандидат технических наук, министр энергетики в 2020 году.

Спикеры:

Сергей Коваленко, CEO YASNO;

Сергей Евтушенко, основатель, управляющий партнер и CEO UDP Renewables;

Яна Шумунова, директор департамента МСБ Sense Bank;

Ольга Рыбачук, управляющий директор Elementum Energy;

Михаил Бубнов, генеральный директор Schneider Electric.

Почему этот разговор актуален

Энергетическая нестабильность, рост цен на ресурсы и потребность в устойчивости заставляют бизнес переосмысливать подходы к энергопотреблению. Энергоэффективность сегодня — это не только экономия, но и стратегическое конкурентное преимущество, доступ к финансированию и долгосрочная стабильность. Именно поэтому компании все чаще инвестируют в решения, позволяющие снижать затраты, управлять рисками и повышать энергетическую независимость.