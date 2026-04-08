Енергоефективність як стратегія: як бізнес зменшує витрати і підвищує стійкість

У відповідь на енергетичні виклики та зростання вартості ресурсів українські компанії дедалі активніше інтегрують енергоефективність у свої стратегії розвитку, шукають фінансування для енергопроєктів та впроваджують рішення, які дають вимірюваний економічний ефект.

На Business Wisdom Summit 2026 обговоримо, як саме бізнес підходить до цих змін і які інструменти реально працюють.

🗓 15 квітня

📍 Київ

Під час дискусії обговоримо:

Як інтегрувати енергоефективність у стратегію розвитку компанії.

Де знайти фінансування для енергопроєктів і як оцінюються ризики.

Які рішення реально дають вимірюваний ефект для бізнесу.

Модератор:

Ольга Буславець, заслужений енергетик України, кандидат технічних наук, міністр енергетики у 2020 році.

Спікери:

Сергій Коваленко, CEO YASNO;

Сергій Євтушенко, засновник, керівний партнер та CEO UDP Renewables;

Яна Шумунова, директорка департаменту МСБ Sense Bank;

Ольга Рибачук, керуюча директорка Elementum Energy;

Михайло Бубнов, генеральний директор Schneider Electric.

Чому ця розмова на часі

Енергетична нестабільність, зростання цін на ресурси та потреба у стійкості змушують бізнес переосмислювати підходи до енергоспоживання. Енергоефективність сьогодні — це не лише про економію, а й про стратегічну конкурентну перевагу, доступ до фінансування та довгострокову стабільність. Саме тому компанії дедалі частіше інвестують у рішення, які дозволяють знижувати витрати, управляти ризиками та підвищувати енергетичну незалежність.