Енергоефективність як стратегія: як бізнес зменшує витрати і підвищує стійкість
У відповідь на енергетичні виклики та зростання вартості ресурсів українські компанії дедалі активніше інтегрують енергоефективність у свої стратегії розвитку, шукають фінансування для енергопроєктів та впроваджують рішення, які дають вимірюваний економічний ефект.
На Business Wisdom Summit 2026 обговоримо, як саме бізнес підходить до цих змін і які інструменти реально працюють.
🗓 15 квітня
📍 Київ
Під час дискусії обговоримо:
- Як інтегрувати енергоефективність у стратегію розвитку компанії.
- Де знайти фінансування для енергопроєктів і як оцінюються ризики.
- Які рішення реально дають вимірюваний ефект для бізнесу.
Модератор:
- Ольга Буславець, заслужений енергетик України, кандидат технічних наук, міністр енергетики у 2020 році.
Спікери:
- Сергій Коваленко, CEO YASNO;
- Сергій Євтушенко, засновник, керівний партнер та CEO UDP Renewables;
- Яна Шумунова, директорка департаменту МСБ Sense Bank;
- Ольга Рибачук, керуюча директорка Elementum Energy;
- Михайло Бубнов, генеральний директор Schneider Electric.
Чому ця розмова на часі
Енергетична нестабільність, зростання цін на ресурси та потреба у стійкості змушують бізнес переосмислювати підходи до енергоспоживання. Енергоефективність сьогодні — це не лише про економію, а й про стратегічну конкурентну перевагу, доступ до фінансування та довгострокову стабільність. Саме тому компанії дедалі частіше інвестують у рішення, які дозволяють знижувати витрати, управляти ризиками та підвищувати енергетичну незалежність.