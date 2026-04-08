Енергоефективність як стратегія: як бізнес зменшує витрати і підвищує стійкість

У відповідь на енергетичні виклики та зростання вартості ресурсів українські компанії дедалі активніше інтегрують енергоефективність у свої стратегії розвитку, шукають фінансування для енергопроєктів та впроваджують рішення, які дають вимірюваний економічний ефект. 

На Business Wisdom Summit 2026 обговоримо, як саме бізнес підходить до цих змін і які інструменти реально працюють.

🗓 15 квітня
📍 Київ
👉 Зареєструватися на участь можна вже зараз

Під час дискусії обговоримо:

  • Як інтегрувати енергоефективність у стратегію розвитку компанії. 
  • Де знайти фінансування для енергопроєктів і як оцінюються ризики.
  • Які рішення реально дають вимірюваний ефект для бізнесу.

Модератор:

  • Ольга Буславець, заслужений енергетик України, кандидат технічних наук, міністр енергетики у 2020 році.

Спікери:

  • Сергій Коваленко, CEO YASNO;
  • Сергій Євтушенко, засновник, керівний партнер та CEO UDP Renewables;
  • Яна Шумунова, директорка департаменту МСБ Sense Bank;
  • Ольга Рибачук, керуюча директорка Elementum Energy;
  • Михайло Бубнов, генеральний директор Schneider Electric.

Чому ця розмова на часі

Енергетична нестабільність, зростання цін на ресурси та потреба у стійкості змушують бізнес переосмислювати підходи до енергоспоживання. Енергоефективність сьогодні — це не лише про економію, а й про стратегічну конкурентну перевагу, доступ до фінансування та довгострокову стабільність. Саме тому компанії дедалі частіше інвестують у рішення, які дозволяють знижувати витрати, управляти ризиками та підвищувати енергетичну незалежність.