Энергокризис из-за конфликта с Ираном принес Китаю рекордный экспорт солнечных панелей

солнечная электростанция
Война США и Ирана резко подтолкнула спрос на солнечные панели из Китая / Depositphotos

Обострение войны между США и Ираном стало катализатором резкого роста спроса на солнечную энергетику. На этом фоне Китай в марте установил рекорд по экспорту солнечных панелей, фактически использовав энергетическую нестабильность на нефтяном рынке для усиления своих позиций в глобальном секторе возобновляемой энергетики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на futurism.

По данным Yale Environment 360, в марте Китай экспортировал 68 гигаватт фотоэлектрических элементов и кремниевых пластин. Это почти вдвое больше, чем месяцем ранее, и один из самых высоких месячных показателей за всю историю отрасли.

Масштаб роста демонстрирует сравнение с США: 68 ГВт — почти весь объем новых солнечных генерирующих мощностей, которые планируется ввести в эксплуатацию в Соединенных Штатах в течение 2026–2027 годов. По оценкам Ember Energy Китай только за один месяц экспортировал больше солнечных мощностей, чем Испания установила за предыдущее десятилетие.

Наибольший рост спроса зафиксирован в Азии и Африке. Импорт китайского солнечного оборудования в африканские страны вырос на 176% по сравнению с февралем, тогда как экспорт в остальную Азию достиг 39 ГВт. В общей сложности 55 стран обновили рекорды закупок солнечной продукции из КНР.

Для Китая это шанс частично решить проблему перепроизводства в солнечной промышленности. В последние годы отрасль столкнулась с избытком мощностей и падением маржинальности, что привело к выходу из рынка десятков компаний. Новый внешний спрос может временно стабилизировать сектор.

Для мирового энергорынка тенденция означает ускорение перехода от нефти к альтернативным источникам в периоды геополитической нестабильности. Чем дольше продолжается конфликт вокруг Ирана, тем сильнее страны диверсифицируют энергоснабжение.

Военное напряжение на Ближнем Востоке неожиданно усилило позиции Китая в солнечной энергетике. Рекордный экспорт панелей свидетельствует о том, что геополитические риски все чаще стимулируют инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует, что в этом году цены на сырьевые товары во всем мире достигнут своего максимума с 2022 года – последствия войны в Иране будут более тяжелыми, чем вторжение России в Украину.

Автор:
Татьяна Гойденко