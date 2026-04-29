Енергокриза через конфлікт з Іраном принесла Китаю рекордний експорт сонячних панелей

сонячна електростанція
Війна США та Ірану різко підштовхнула попит на сонячні панелі з Китаю / Depositphotos

Загострення війни між США та Іраном стало каталізатором різкого зростання попиту на сонячну енергетику. На цьому тлі Китай у березні встановив рекорд експорту сонячних панелей, фактично використавши енергетичну нестабільність на нафтовому ринку для посилення своїх позицій у глобальному секторі відновлюваної енергетики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на futurism.

За даними Yale Environment 360, у березні Китай експортував 68 гігават фотоелектричних елементів і кремнієвих пластин. Це майже вдвічі більше, ніж місяцем раніше, і один із найвищих місячних показників за всю історію галузі.

Масштаб зростання демонструє порівняння зі США: 68 ГВт — це майже весь обсяг нових сонячних генеруючих потужностей, які планується ввести в експлуатацію у Сполучених Штатах упродовж 2026–2027 років. За оцінками Ember Energy, Китай лише за один місяць експортував більше сонячних потужностей, ніж Іспанія встановила за попереднє десятиліття.

Найбільший приріст попиту зафіксовано в Азії та Африці. Імпорт китайського сонячного обладнання до африканських країн зріс на 176% у порівнянні з лютим, тоді як експорт до решти Азії досяг 39 ГВт. Загалом 55 країн оновили рекорди закупівель сонячної продукції з КНР.

Для Китаю це також шанс частково вирішити проблему перевиробництва у сонячній промисловості. Останніми роками галузь зіткнулася з надлишком потужностей і падінням маржинальності, що призвело до виходу з ринку десятків компаній. Новий зовнішній попит може тимчасово стабілізувати сектор.

Для світового енергоринку тенденція означає пришвидшення переходу від нафти до альтернативних джерел у періоди геополітичної нестабільності. Чим довше триває конфлікт навколо Ірану, тим сильніше країни диверсифікують енергопостачання.

Воєнна напруга на Близькому Сході несподівано посилила позиції Китаю у сонячній енергетиці. Рекордний експорт панелей свідчить, що геополітичні ризики дедалі частіше стимулюють інвестиції у відновлювані джерела енергії.

Окрім цього, Світовий банк прогнозує, що цього року ціни на сировинні товари в усьому світі досягнуть свого максимуму з 2022 року – наслідки війни в Ірані будуть важчими, ніж вторгнення Росії в Україну.

Автор:
Тетяна Гойденко