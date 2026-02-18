Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Еврокомиссия готовит план инвестирования в восточные регионы ЕС, граничащие с РФ и Беларусью

ЕС
ЕС готовит план, как спасти страны, граничащие с РФ и Беларусью, от экономических проблем

Европейская комиссия работает над планом инвестирования в восточные регионы ЕС, граничащие с Россией, Беларусью и Украиной, ощутившие экономические последствия полномасштабной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   Politico .

Отмечается, что речь идет прежде всего о странах Балтии, Финляндии и Польше, где за последние годы сократились инвестиции, объемы грузоперевозок и туристический поток.

По словам представителя Еврокомиссии, в Брюсселе опасаются, что длительный экономический спад может привести к оттоку населения и ослаблению устойчивости приграничных территорий стран, граничащих с Россией и Беларусью.

В ЕС также озабочены тем, что экономические проблемы, с которыми сталкиваются жители этих регионов, могут заставить их голосовать на выборах за маргинальные партии и сделать их уязвимыми к российской пропаганде.

По данным Politico, нового финансирования план не предусматривает, поскольку действующая финансовая рамка ЕС к 2028 году уже перегружена. Брюссель рассчитывает активнее привлекать международные финансовые учреждения.

В частности, предлагается создать платформу EastInvest, которая поможет мобилизовать ресурсы для инвестиций в приграничные регионы. Странам, граничащим с РФ и Беларусью - Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литве - могут разрешить использовать часть региональных фондов ЕС в качестве гарантий для кредитования через Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие банки развития. Это должно облегчить доступ местного бизнеса к более дешевым кредитам.

По словам одного из представителей Европейской Комиссии, двери открыты для других стран ЕС, граничащих с Украиной, включая Румынию, Венгрию и Словакию, которые могут присоединиться на более позднем этапе.

В качестве частичной уступки странам Балтии Комиссия написала, что будет "исследовать возможность выделения специальных средств для Восточных приграничных регионов (EBR) в будущем Европейском фонде конкурентоспособности", который составляет 410 млрд евро для поддержки инновационных предприятий ЕС с 2028 года.

Напомним, в Литве, Латвии и Польше обсуждают вопросы о возможности остановки регулярных.   пассажирских перевозок в Беларусь.

Также латвийское правительство рассматривает полный демонтаж на восточной границе страны ведущих в Россию железнодорожных путей. Окончательное решение планируется принять в 2026 году.

Автор:
Светлана Манько