Єврокомісія готує план інвестування в східні регіони ЄС, що межують з РФ та Білоруссю

Європейська комісія працює над планом інвестування в східні регіони ЄС, що межують з Росією, Білоруссю та Україною, які відчули економічні наслідки повномасштабної війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що йдеться насамперед про країни Балтії, Фінляндію та Польщу, де за останні роки скоротилися інвестиції, обсяги вантажоперевезень і туристичний потік.

За словами представника Єврокомісії, у Брюсселі побоюються, що тривалий економічний спад може призвести до відтоку населення та послаблення стійкості прикордонних територій країн, що межують з Росією та Білоруссю.

В ЄС також стурбовані тим, що економічні проблеми, з якими стикаються мешканці цих регіонів, можуть змусити їх голосувати на виборах за маргінальні партії та зробити їх вразливими до російської пропаганди.

За даними Politico, нового фінансування план не передбачає, оскільки чинна фінансова рамка ЄС до 2028 року вже перевантажена. Натомість Брюссель розраховує активніше залучати міжнародні фінансові установи.

Зокрема, пропонується створити платформу EastInvest, яка допоможе мобілізувати ресурси для інвестицій у прикордонні регіони. Країнам, що межують з РФ і Білоруссю — Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії та Литві — можуть дозволити використати частину регіональних фондів ЄС як гарантії для кредитування через Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші банки розвитку. Це має полегшити доступ місцевого бізнесу до дешевших позик.

За словами одного з представників Європейської Комісії, двері відкриті для інших країн ЄС, що межують з Україною, включаючи Румунію, Угорщину та Словаччину, які можуть приєднатися на пізнішому етапі.

В якості часткової поступки країнам Балтії Комісія написала, що "досліджуватиме можливість виділення спеціальних коштів для Східних прикордонних регіонів (EBR) у майбутньому Європейському фонді конкурентоспроможності", який становить 410 млрд євро для підтримки інноваційних підприємств ЄС з 2028 року.

