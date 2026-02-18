Польща вимагає репарацій від Росії за злочини радянської доби

Польща планує подати репараційний позов проти Росії за злочини, скоєні під час радянської доби та у період радянської окупації, повторюючи попередню вимогу про €1,3 трильйона компенсації від Німеччини за Другу світову війну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Росія заплатить

Зазначається, що Бартош Гондек, директор інституту, який розслідує історичні злочини Росії за дорученням прем'єр-міністра Дональда Туска, заявив, що робота буде масштабнішою за розрахунки щодо нацистських злочинів, адже включає понад чотири десятиліття радянського впливу на Польщу під час холодної війни.

Як зауважує видання, ця ініціатива ризикує посилити напруженість з Москвою на тлі останніх інцидентів, зокрема вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір та кібератак. Польський уряд також звинуватив РФ у шпигунстві та кібератаках проти країни.

Розслідування буде довготривалим через складність доступу до радянських архівів і знищених чи сфальсифікованих документів. Гондек не уточнив, чи може сума репарацій перевищити вимоги до Німеччини.

Польська опозиція вважає, що Туск використовує репарації від Росії для політичного піару, відволікаючи увагу від невирішених питань щодо Німеччини.

Інститут Гондека планує також оцінити втрати Польщі через демографічні та територіальні зміни після 1945 року та довгострокові наслідки радянського панування під час холодної війни.

Кремль довгий час заперечував злочини, такі як Катинський розстріл 1940 року, коли було вбито близько 22 000 польських офіцерів та цивільних осіб незабаром після поділу Польщі між Німеччиною та СРСР. Лише у 2010 році російський парламент визнав, що Катинські вбивства наказав виконати Йосип Сталін

Раніше повідомлялося, що після того, як Польща вирішить питання про виплату репарацій Німеччиною за втрати у Другій світовій війні, країна може вимагати компенсації збитків від Росії.

Більше про репарації

Сейм Польщі у 2022 році закликав Німеччину виплатити репарації за збитки від Другої світової.

Польща оцінює свої втрати від німецької агресії під час Другої світової війни в 6,2 трильйона злотих ($1,32 трильйона).

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький у роковини початку Другої світової війни заявив, що вимагає репарацій від Німеччини.