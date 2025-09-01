Президент Польщі Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за втрати у Другій світовій війні

Президент Польщі Кароль Навроцький у роковини початку Другої світової війни заявив, що вимагає репарацій від Німеччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RMF 24.

Так, Навроцький разом з іншими польськими посадовцями поклав квіти до могили польських військових у Вестерплатте (Ґданськ), де почався напад Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року.

Церемонія покладання квітів символічно розпочалася о 4:45 ранку, коли німецькі війська обстріляли прикордонний пункт у Вестерплатте.

Польща вимагає справедливості

Після цього Навроцький виступив перед присутніми та заявив, що вимагає від Німеччини розв'язання питання репарацій задля справедливості.

"Для побудови партнерства, заснованого на засадах правди та добрих відносин, ми повинні розв'язати питання репарацій від німецької держави, чого я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для спільного блага. Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії, але Польща, як держава на передовій, як найважливіша держава на східному фланзі НАТО, потребує справедливості, правди та чітких відносин із Німеччиною та репарацій від неї", — заявив він.

Навроцький також висловив сподівання, що разом із західними сусідами Польщі вдасться побудувати "справді безпечне майбутнє".

Більше про репарації

Сейм Польщі у 2022 році закликав Німеччину виплатити репарації за збитки від Другої світової.

Польща оцінює свої втрати від німецької агресії під час Другої світової війни в 6,2 трильйона злотих ($1,32 трильйона).

Крім того, після того, як Польща вирішить питання про виплату репарацій Німеччиною за втрати у Другій світовій війні, країна може вимагати компенсації збитків від Росії.