Президент Польши Навроцкий требует от Германии репарации за потери во Второй мировой войне

Президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину начала Второй мировой войны заявил, что требует репараций от Германии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RMF 24.

Так, Навроцкий вместе с другими польскими чиновниками возложил цветы к могиле польских военных в Вестерплатте (Гданьск), где началось нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Церемония возложения цветов символически началась в 4:45 утра, когда немецкие войска обстреляли пограничный пункт в Вестерплатте.

Польша требует справедливости

После этого Навроцкий выступил перед собравшимися и заявил, что требует от Германии решения вопроса репараций ради справедливости.

"Для построения партнерства, основанного на основах правды и хороших отношений, мы должны решить вопрос репараций от немецкого государства, чего я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага. Репарации не будут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как государство на передовой, как важнейшее государство на праве Германией и репараций от нее", - заявил он.

Навроцкий также выразил надежду, что вместе с западными соседями Польши удастся построить "действительно безопасное будущее".

Больше о репарациях

Сейм Польши в 2022 году призвал Германию выплатить репарации за ущерб от Второй мировой.

Польша оценивает свои потери от немецкой агрессии во время Второй мировой войны в 6,2 триллиона злотых ($1,32 триллиона).

Кроме того, после того как Польша решит вопрос о выплате репараций Германией за потери во Второй мировой войне, страна может потребовать компенсации ущерба от России.