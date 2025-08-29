Бывшие первые леди Польши призвали Навроцкого не ветировать закон о помощи украинцам

Известные польские женщины обратились к президенту Польши Каролю Навроцкому и власти с открытым письмом. Они требуют не налагать вето на закон о помощи украинским беженцам, отмечая, что это создает угрозу для женщин и детей, нашедших убежище в Польше.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-спикера Верховной Рады Украины Елены Кондратюк.

Письмо подписали бывшие первые леди страны Данута Валенса, Йоланта Квасьневская, Анна Коморовская. К обращению также присоединились режиссер Агнешка Холланд, актрисы Кристина Янда и Майа Коморовская, писательница Ольга Токарчук, бывшая заместительница Уполномоченного по правам человека Анна Махиньская и другие.

Они подчеркнули, что такое решение лишает поддержки женщин с детьми, чьи мужчины воюют на фронте. Это создает для беженок атмосферу страха вместо безопасности.

" Представьте себе, что вы на войне, а соседняя страна относится к вашим женам и детям как к заложникам политики ", - говорится в обращении, опубликованном изданием Sestry.

А вторки в письмо и подчеркнули, вместо уверенности украинские женщины получили тревогу, вместо стабильности — угрозу повторного бегства и потери доверия к польскому государству.

"Мы, польские женщины - матери, жены, дочери, сестры и бабушки - говорим прямо: никто от нашего имени не имеет права навязывать условия женщинам, которые бегут от войны. Мы отказываемся позволить, чтобы боль и страдания людей, нуждающихся в нашей поддержке, превращались в топливо для споров. Мы не позволим разрушить " обращении.

"Мосты, а не стены, делают соседей союзниками, а справедливые законы и язык уважения укрепляют безопасность Польши больше, чем популистские крики с трибуны, убеждены авторы письма", - отметила Кондратюк и поблагодарила польских деятелей за поддержку.

Напомним, 27 августа в ЕС отреагировали на планы Польши сократить поддержку беженцам из Украины. В ЕС заявили, что государства-члены обязаны гарантировать украинцам под временной защитой доступ к медицине и средствам существования, но объемы соцвыплат и медпомощи каждая страна устанавливает самостоятельно.