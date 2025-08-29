Колишні перші леді Польщі закликали Навроцького не ветувати закон про допомогу українцям

Відомі польські жінки звернулися до президента Польщі Кароля Навроцького та влади з відкритим листом. Вони вимагають не накладати вето на закон про допомогу українським біженцям, наголошуючи, що це створює загрозу для жінок і дітей, які знайшли прихисток у Польщі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис віце-спікерки Верховної Ради України Олени Кондратюк

Лист, зокрема, підписали колишні перші леді країни Данута Валенса, Йоланта Кваснєвська, Анна Коморовська. До звернення також приєднались режисерка Аґнєшка Холланд, акторки Кристина Янда та Майа Коморовська, письменниця Ольга Токарчук, колишня заступниця Уповноваженого з прав людини Ганна Махіньська та інші.

Вони наголосили, що таке рішення позбавляє підтримки жінок із дітьми, чиї чоловіки воюють на фронті. Це створює для біженок атмосферу страху замість безпеки.

"Уявіть собі, що ви на війні, а сусідня країна ставиться до ваших дружин і дітей як до заручників політики", — йдеться у зверненні, опублікованому виданням Sestry.

Авторки у листі наголосили, замість впевненості українські жінки отримали тривогу, замість стабільності — загрозу повторної втечі та втрати довіри до польської держави.

"Ми, польські жінки - матері, дружини, доньки, сестри та бабусі – кажемо прямо: ніхто від нашого імені не має права нав’язувати умови жінкам, які тікають від війни. Ми відмовляємося дозволити, щоб біль і страждання людей, які потребують нашої підтримки, перетворювалися на паливо для суперечок. Ми не дозволимо зруйнувати довіру, на якій тримається наша спільнота", — йдеться у зверненні.

"Мости, а не стіни, роблять сусідів союзниками, а справедливі закони та мова поваги зміцнюють безпеку Польщі більше, ніж популістські крики з трибуни, переконані авторки листа", — зазначила Кондратюк і подякувала польським діячкам за підтримку.

Нагадаємо, 27 серпня в ЄС відреагували на плани Польщі скоротити підтримку біженцям з України. В ЄС заявили, що держави-члени зобов’язані гарантувати українцям під тимчасовим захистом доступ до медицини та засобів існування, але обсяги соцвиплат і меддопомоги кожна країна встановлює самостійно.