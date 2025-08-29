Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,22

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Колишні перші леді Польщі закликали Навроцького не ветувати закон про допомогу українцям

польські діячки, перші леді Польщі
Відомі польські діячки звернулися до Президента Кароля Навроцького. Фото: facebook.com/kondratiukolena

Відомі польські жінки звернулися до президента Польщі Кароля Навроцького та влади з відкритим листом. Вони вимагають не накладати вето на закон про допомогу українським біженцям, наголошуючи, що це створює загрозу для жінок і дітей, які знайшли прихисток у Польщі. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис віце-спікерки Верховної Ради України Олени Кондратюк

Лист, зокрема, підписали колишні перші леді країни Данута Валенса, Йоланта Кваснєвська, Анна Коморовська. До звернення також приєднались режисерка Аґнєшка Холланд, акторки Кристина Янда та Майа Коморовська, письменниця Ольга Токарчук, колишня заступниця Уповноваженого з прав людини Ганна Махіньська та інші.

Вони наголосили, що таке рішення позбавляє підтримки жінок із дітьми, чиї чоловіки воюють на фронті. Це створює для біженок атмосферу страху замість безпеки.

"Уявіть собі, що ви на війні, а сусідня країна ставиться до ваших дружин і дітей як до заручників політики", — йдеться у зверненні, опублікованому виданням Sestry.

Авторки у листі наголосили, замість впевненості українські жінки отримали тривогу, замість стабільності — загрозу повторної втечі та втрати довіри до польської держави.

"Ми, польські жінки - матері, дружини, доньки, сестри та бабусі – кажемо прямо: ніхто від нашого імені не має права нав’язувати умови жінкам, які тікають від війни. Ми відмовляємося дозволити, щоб біль і страждання людей, які потребують нашої підтримки, перетворювалися на паливо для суперечок. Ми не дозволимо зруйнувати довіру, на якій тримається наша спільнота", — йдеться у зверненні.

"Мости, а не стіни, роблять сусідів союзниками, а справедливі закони та мова поваги зміцнюють безпеку Польщі більше, ніж популістські крики з трибуни, переконані авторки листа", — зазначила Кондратюк і подякувала польським діячкам за підтримку.

Нагадаємо, 27 серпня в ЄС відреагували на плани Польщі скоротити підтримку біженцям з України. В ЄС заявили, що держави-члени зобов’язані гарантувати українцям під тимчасовим захистом доступ до медицини та засобів існування, але обсяги соцвиплат і меддопомоги кожна країна встановлює самостійно.

Автор:
Тетяна Ковальчук