Польша требует репараций от России за преступления советских времен

флаг Польши
Польша готовит репарационный иск против России / Depositphotos

Польша планирует подать репарационный иск против России за преступления, совершенные в советские времена и в период советской оккупации, повторяя предварительное требование о €1,3 триллиона компенсации от Германии за Вторую мировую войну.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   Financial Times.

Россия заплатит

Отмечается, что Бартош Гондек, директор института, расследующего исторические преступления России по поручению премьер-министра Дональда Туска, заявил, что работа будет масштабнее расчетов по нацистским преступлениям, ведь включает более четырех десятилетий советского влияния на Польшу во время холодной войны.

Как отмечает издание, эта инициатива рискует усилить напряженность с Москвой на фоне последних инцидентов, в частности вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство и кибератак. Польское правительство также обвинило РФ в шпионаже и кибератаках против страны.

Расследование будет длительным из-за сложности доступа к советским архивам и уничтоженным или сфальсифицированным документам. Гондек не уточнил, может ли сумма репараций превысить требования Германии.

Польская оппозиция считает, что Туск использует репарации от России для политического пиара, отвлекая внимание от нерешенных вопросов по Германии.

Институт Гондека планирует также оценить потери Польши из-за демографических и территориальных изменений после 1945 года и долгосрочных последствий советского господства во время холодной войны.

Кремль долгое время отрицал преступления, такие как Катынский расстрел в 1940 г., когда было убито около 22 000 польских офицеров и гражданских лиц вскоре после раздела Польши между Германией и СССР. Только в 2010 году российский парламент признал, что Катынские убийства приказал выполнить Иосиф Сталин.

Ранее сообщалось, что после того как Польша решит вопрос о выплате репараций Германией за потери во Второй мировой войне, страна может потребовать компенсации убытков от России.

Больше о репарациях

Сейм Польши в 2022 году призвал   Германию выплатить репарации за ущерб от Второй мировой.

Польша   оценивает   свои потери от немецкой агрессии во время Второй мировой войны в 6,2 триллиона злотых ($1,32 триллиона).

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину начала Второй мировой войны заявил, что требует репараций от Германии .

Автор:
Светлана Манько