Еврокомиссия: Сельское хозяйство станет одной из ключевых тем переговоров о вступлении Украины в ЕС

Сельское хозяйство
В интересах ЕС – поддержать развитие украинского сельского хозяйства / Depositphotos

Тема сельского хозяйства будет одной из главных в ходе переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на брифинге в Варшаве.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, Еврокомиссия серьезно относится к обеспокоенности граждан и правительств стран-членов относительно возможного влияния украинского агросектора на европейский рынок.

" Я знаю обеспокоенность граждан и правительств государств-членов, и со стороны Еврокомиссии мы относимся к этим беспокойствам очень серьезно ", - подчеркнула Кос.

Она подчеркнула, что в интересах ЕС поддержать развитие украинского сельского хозяйства, чтобы Украина могла не только экспортировать свою продукцию в Европу, но и выходить на рынки третьих стран. Также важной задачей остается приближение украинского производства к европейским стандартам.

"Также, конечно, когда мы подойдем к завершению процесса вступления, у нас будут инструменты, которые помогут защитить европейских фермеров", - добавила еврокомиссар.

Ранее заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий отметил, что украинские производители уже соблюдают многие стандарты ЕС в сфере безопасности и отслеживания пищевых продуктов. Следующим шагом станет интеграция агросектора Украины в Совместную аграрную политику ЕС (САП).

Недавно Европейская комиссия обнародовала свой ежегодный Отчет о расширении в отношении Украины, подводящий итог прогрессу страны на европейском пути. Документ, охватывающий период с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, отметил устойчивость и приверженность Украины европейскому курсу, несмотря на полномасштабную войну.

Автор:
Татьяна Гойденко