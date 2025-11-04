Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Наличный курс:

USD

42,05

41,97

EUR

48,76

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Еврокомиссия приняла отчет о расширении ЕС: Украина выполнила условия для открытия трех переговорных кластеров

Еврокомиссия приняла отчет о расширении ЕС: Украина выполнила условия для открытия трех переговорных кластеров
Shutterstock

Европейская комиссия (ЕК) обнародовала свой ежегодный Отчет о расширении в отношении Украины, подводящий итог прогрессу страны на европейском пути. Документ, охватывающий период с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, отметил устойчивость и приверженность Украины европейскому курсу, несмотря на полномасштабную войну.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕК.

"Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого (основы), шестого (внешние отношения) и второго (внутренний рынок). Комиссия ожидает, что Украина выполнит условия для открытия остальных трех кластеров, и работает над тем, чтобы Совет ЕС мог продлить открытие всех кластеров до конца года", – говорится в отчете.

Также в ЕК напомнили, что правительство Украины заявило о своей цели предварительно закрыть переговоры о вступлении до конца 2028 года, и заверили в поддержке "этой амбициозной цели". Однако там добавляют, что для ее достижения необходимо ускорение темпов реформ, в частности, относительно верховенства права.

Реакция украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на опубликованный отчет Еврокомиссии. По его словам, положительная оценка европейских партнеровэто "доказательство того, что даже при защите от полномасштабной агрессии России Украина продолжает реформы и меняется в соответствии с европейскими стандартами".

"Прогресс Украины на пути в Евросоюз достигается благодаря усилиям миллионов наших граждан",подчеркнул глава государства.  

В свою очередь премьер Украины Юлия Свириденко отметила, что отчет ЕК официально отмечает прогресс Украины в подготовке к переговорам и подтверждает готовность к открытию переговорных кластеров. Это прямой сигнал о том, что следующие этапы евроинтеграции могут начаться в ближайшее время.

"Мы рады, что отчет подтверждает: Украина демонстрирует последовательный прогресс на пути к членству в ЕС. Это наш лучший результат за три года на пути к вступлению".   И самое главное – ни разу мы не получили негативную оценку "откат назад", – отметила Свириденко.

Успехи Украины

Как пишет "Суспільне", Украина продолжает демонстрировать "чрезвычайную устойчивость и преданность своему европейскому будущему", несмотря на эскалацию войны со стороны РФ. Наиболее успешными сферами, где достигнут прогресс, являются:

  • реформа государственного управления, в частности в сфере предоставления услуг и цифровизации;
  • экономические критерии;
  • Таможенный союз.

Ключевые проблемы

Тем не менее, в отчете содержатся определенные моменты, требующие немедленного внимания.

Европейская комиссия отмечает, что борьба с коррупцией остается "сферой особой обеспокоенности". ЕС призывает Украину "сохранять твердую приверженность внедрению антикоррупционных мер в сфере верховенства права".

В документе прямо говорится о "растущем давлении со стороны государственных институций" на независимые антикоррупционные учреждения (в частности, НАБУ, САП) и организации гражданского общества, в том числе из-за уголовных расследований.

Другой проблемной сферой признана судебная реформа из-за постоянной нехватки кадров и высокой нагрузки на суды. Кроме того, в отчете отмечено, что должность генерального прокурора остается политизированной, а доброчестность судебной власти – слабой.

Напомним, в сентябре Украина начала официальный скрининг законодательства по финансовым и бюджетным положениям ЕС. Это один из завершающих этапов перед началом переговоров о вступлении. Украина в ходе переговоров с Еврокомиссией обратилась с просьбой о переходном периоде для уплаты взносов в бюджет блока.

Автор:
Татьяна Ковальчук