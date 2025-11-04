Еврокомиссия приняла отчет о расширении ЕС: Украина выполнила условия для открытия трех переговорных кластеров

Европейская комиссия (ЕК) обнародовала свой ежегодный Отчет о расширении в отношении Украины, подводящий итог прогрессу страны на европейском пути. Документ, охватывающий период с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, отметил устойчивость и приверженность Украины европейскому курсу, несмотря на полномасштабную войну.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕК.

"Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого (основы), шестого (внешние отношения) и второго (внутренний рынок). Комиссия ожидает, что Украина выполнит условия для открытия остальных трех кластеров, и работает над тем, чтобы Совет ЕС мог продлить открытие всех кластеров до конца года", – говорится в отчете.

Также в ЕК напомнили, что правительство Украины заявило о своей цели предварительно закрыть переговоры о вступлении до конца 2028 года, и заверили в поддержке "этой амбициозной цели". Однако там добавляют, что для ее достижения необходимо ускорение темпов реформ, в частности, относительно верховенства права.

Реакция украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на опубликованный отчет Еврокомиссии. По его словам, положительная оценка европейских партнеров – это "доказательство того, что даже при защите от полномасштабной агрессии России Украина продолжает реформы и меняется в соответствии с европейскими стандартами".

"Прогресс Украины на пути в Евросоюз достигается благодаря усилиям миллионов наших граждан", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь премьер Украины Юлия Свириденко отметила, что отчет ЕК официально отмечает прогресс Украины в подготовке к переговорам и подтверждает готовность к открытию переговорных кластеров. Это прямой сигнал о том, что следующие этапы евроинтеграции могут начаться в ближайшее время.

"Мы рады, что отчет подтверждает: Украина демонстрирует последовательный прогресс на пути к членству в ЕС. Это наш лучший результат за три года на пути к вступлению". И самое главное – ни разу мы не получили негативную оценку "откат назад", – отметила Свириденко.

Успехи Украины

Как пишет "Суспільне", Украина продолжает демонстрировать "чрезвычайную устойчивость и преданность своему европейскому будущему", несмотря на эскалацию войны со стороны РФ. Наиболее успешными сферами, где достигнут прогресс, являются:

реформа государственного управления, в частности в сфере предоставления услуг и цифровизации;

экономические критерии;

Таможенный союз.

Ключевые проблемы

Тем не менее, в отчете содержатся определенные моменты, требующие немедленного внимания.

Европейская комиссия отмечает, что борьба с коррупцией остается "сферой особой обеспокоенности". ЕС призывает Украину "сохранять твердую приверженность внедрению антикоррупционных мер в сфере верховенства права".

В документе прямо говорится о "растущем давлении со стороны государственных институций" на независимые антикоррупционные учреждения (в частности, НАБУ, САП) и организации гражданского общества, в том числе из-за уголовных расследований.

Другой проблемной сферой признана судебная реформа из-за постоянной нехватки кадров и высокой нагрузки на суды. Кроме того, в отчете отмечено, что должность генерального прокурора остается политизированной, а доброчестность судебной власти – слабой.

Напомним, в сентябре Украина начала официальный скрининг законодательства по финансовым и бюджетным положениям ЕС. Это один из завершающих этапов перед началом переговоров о вступлении. Украина в ходе переговоров с Еврокомиссией обратилась с просьбой о переходном периоде для уплаты взносов в бюджет блока.