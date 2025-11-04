Єврокомісія ухвалила звіт про розширення ЄС: Україна виконала умови для відкриття трьох переговорних кластерів

Європейська комісія (ЄК) оприлюднила свій щорічний Звіт про розширення щодо України, що підсумовує прогрес країни на європейському шляху. Документ, який охоплює період з 1 вересня 2024 по 1 вересня 2025 року, відзначив стійкість та відданість України європейському курсу, попри повномасштабну війну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄК.

"Україна виконала умови, необхідні для відкриття кластерів: першого (основи), шостого (зовнішні відносини) та другого (внутрішній ринок). Комісія очікує, що Україна виконає умови для відкриття решти трьох кластерів, і працює над тим, щоб Рада ЄС мала змогу продовжити відкриття всіх кластерів до кінця року", – йдеться у звіті.

Також в ЄК нагадали, що уряд України заявив про свою мету попередньо закрити переговори про вступ до кінця 2028 року, і запевнили у підтримці "цієї амбітної мети" Однак там додають, що для її досягнення необхідне прискорення темпів реформ, зокрема щодо верховенства права.

Реакція української влади

Президент України Володимир Зеленський відреагував на опублікований звіт Єврокомісії. За його словами, позитивна оцінка європейських партнерів – це "доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів".

"Прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян", – підкреслив глава держави.

Своєю чергою прем’єрка України Юлія Свириденко зазначила, що звіт ЄК офіційно відзначає прогрес України у підготовці до переговорів та підтверджує готовність до відкриття переговорних кластерів. Це є прямим сигналом про те, що наступні етапи євроінтеграції можуть розпочатися найближчим часом.

"Ми раді, що звіт підтверджує: Україна демонструє послідовний прогрес на шляху до членства в ЄС. Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше – жодного разу ми не отримали негативної оцінки "відкат назад", –зазначила Свириденко.

Успіхи України

Як пише "Суспільне", Україна продовжує демонструвати "надзвичайну стійкість та відданість своєму європейському майбутньому", попри ескалацію війни з боку РФ. Найбільш успішними сферами, де досягнуто прогресу, є:

реформа державного управління, зокрема у сферах надання послуг та цифровізації;

економічні критерії;

Митний союз.

Ключові проблеми

Тим не менш, у звіті містяться певні моменти, які вимагають негайної уваги.

Європейська комісія наголошує, що боротьба з корупцією залишається "сферою особливого занепокоєння". ЄС закликає Україну "зберігати тверду прихильність до впровадження антикорупційних заходів у сфері верховенства права".

У документі прямо йдеться про "зростаючий тиск з боку державних інституцій" на незалежні антикорупційні установи (зокрема, НАБУ, САП) та організації громадянського суспільства, зокрема через кримінальні розслідування.

Іншою проблемною сферою визнано судову реформу через постійний брак кадрів та високе навантаження на суди. Крім того, у звіті зазначено, що посада генерального прокурора залишається політизованою, а доброчесність судової влади – слабкою.

Нагадаємо, у вересні Україна розпочала офіційний скринінг законодавства щодо фінансових і бюджетних положень ЄС. Це один із завершальних етапів перед початком переговорів про вступ. Україна під час переговорів з Єврокомісією звернулася з проханням про перехідний період для сплати внесків до бюджету блоку.