Єврокомісія: Сільське господарство стане однією з ключових тем переговорів про вступ України до ЄС

Тема сільського господарства буде однією з головних під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на брифінгу у Варшаві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, Єврокомісія серйозно ставиться до занепокоєнь громадян і урядів країн-членів щодо можливого впливу українського агросектору на європейський ринок.

"Я обізнана про занепокоєння громадян і урядів держав-членів, і з боку Єврокомісії ми ставимося до цих занепокоєнь дуже серйозно", – наголосила Кос.

Вона підкреслила, що в інтересах ЄС – підтримати розвиток українського сільського господарства, щоб Україна могла не лише експортувати свою продукцію до Європи, а й виходити на ринки третіх країн. Також важливим завданням залишається наближення українського виробництва до європейських стандартів.

"Також, звичайно, коли ми підійдемо до завершення процесу вступу у нас будуть інструменти, які допоможуть захистити європейських фермерів", – додала єврокомісарка.

Раніше заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький зазначив, що українські виробники вже дотримуються багатьох стандартів ЄС у сфері безпеки та відстеження харчових продуктів. Наступним кроком стане інтеграція агросектору України до Спільної аграрної політики ЄС (САП).

Нещодавно Європейська комісія оприлюднила свій щорічний Звіт про розширення щодо України, що підсумовує прогрес країни на європейському шляху. Документ, який охоплює період з 1 вересня 2024 по 1 вересня 2025 року, відзначив стійкість та відданість України європейському курсу, попри повномасштабну війну.