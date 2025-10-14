Запланована подія 2

Фактическая цена реализации украинского газа за год выросла на треть

Запасы газа
Цена на газ украинской добычи за год выросла на треть / Depositphotos

В сентябре 2025 года цена на добытый в Украине природный газ снизилась до 19 644 грн за тысячу кубометров. Это на 9% меньше, чем в августе, когда цена составила 21607 грн за тысячу кубометров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Хотя текущая цена на газ газа добычи снизилась за месяц, она все равно демонстрирует значительный годовой прирост — на 35% по сравнению с сентябрем 2024 года, когда газ стоил 14 500 грн.

Фактическая цена реализации украинского газа была определена как среднее арифметическое значение следующих величин за период с первого по последний день августа 2025 (для определения цены на сентябрь 2025):

  • Средневзвешенная цена природного газа, переданного/поставленного НАК "Нафтогаз Украины". В августе 2025 года (для сентября 2025 года) договоры не заключались.
  • Средневзвешенная цена продажи природного газа на организованных товарных рынках. В августе 2025 года (для сентября 2025 года) она составляла 19 450 грн за 1 тыс. м3.
  • Средняя арифметическая цена природного газа рассчитана как среднее арифметическое двух показателей: 19 494 грн. за 1 тыс. м 3 - согласно данным отчета Argus European Natural Gas за август 2025 года; 19 795 грн за 1 тыс. м 3 – согласно данным отчета ICIS European Spot Gas Market за август 2025 года.

Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Более 98% бытовых потребителей газа (более 12 млн домохозяйств) пользуются тарифом 7,96 грн/кубометр от "Нафтогаз Украины". Эта цена зафиксирована по 30 апреля 2026 года включительно.

Напомним, правительство зафиксировало тарифы на газ на весь отопительный сезон 2025/2026, цены на природный газ для украинцев и бюджетных учреждений не будут повышаться.

Автор:
Татьяна Бессараб