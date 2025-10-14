Запланована подія 2

Фактична ціна реалізації українського газу за рік зросла на третину

У вересні 2025 року ціна на природний газ, видобутий в Україні, знизилася до 19 644 грн за тисячу кубометрів. Це на 9% менше, ніж у серпні, коли ціна становила 21 607 грн за тисячу кубометрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Хоча поточна ціна на природний газ українського видобутку знизилася за місяць, вона все одно демонструє значний річний приріст — на 35% порівняно з вереснем 2024 року, коли газ коштував 14 500 грн.  

Фактична ціна реалізації українського газу була визначена як середнє арифметичне значення наступних величин за період з першого по останній день серпня 2025 року (для визначення ціни на вересень 2025 року):

  • Середньозважена ціна природного газу, переданого/поставленого НАК "Нафтогаз України". У серпні 2025 року (для вересня 2025 року) договори не укладалися.
  • Середньозважена ціна продажу природного газу на організованих товарних ринках. У серпні 2025 року (для вересня 2025 року) вона становила 19 450 грн за 1 тис. м3.
  • Середня арифметична ціна природного газу розрахована як середнє арифметичне двох показників: 19 494 грн за 1 тис. м3 — згідно з даними звіту Argus European Natural Gas за серпень 2025 року; 19 795 грн за 1 тис. м3 — згідно з даними звіту ICIS European Spot Gas Market за серпень 2025 року.

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Понад 98% побутових споживачів газу (більше 12 млн домогосподарств) користуються тарифом 7,96 грн/кубометр від "Нафтогаз України". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2026 року включно.

Нагадаємо, уряд зафіксував тарифи на газ на весь опалювальний сезон 2025/2026, ціни на природний газ для українців та бюджетних установ не підвищуватимуться.

Автор:
Тетяна Бесараб