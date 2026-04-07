Фармацевтический склад с собственными озерами: в Вышгороде выставили на продажу логистический комплекс

в Вышгороде выставили на продажу логистический комплекс. Фото: facebook.com/vau.auction

В пригороде Киева, в городе Вышгород (ул. Новопромышленная, 16), выставлен на продажу складской фармацевтический комплекс. Объект полностью отвечает отраслевым стандартам хранения медицинских препаратов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ресурс ВАУ .

Общая площадь построек комплекса составляет 1 654,8 кв. м.

Характеристики и инфраструктура объекта:

  • Складские помещения: двухэтажное здание площадью 1342,3 кв. м с высотой потолка 5,4 м. Оборудована системой вентиляции, кондиционирования и двумя холодильными камерами.
  • Административный блок: отдельное двухэтажное здание площадью 312,5 кв. м.
  • Энергонезависимость и сети: собственная трансформаторная подстанция, автономная газовая котельная с ГРП, а также автономная система водоснабжения и канализации с очистными сооружениями.
  • Территория: комплекс расположен на огражденном участке площадью 2,6 га (находится в долгосрочной аренде). На территории также есть два озера, которые можно использовать для дополнительных нужд.

Напомним, недавно Фонд госимущества успешно продал научный центр рыбоводства в Киеве . Во время аукциона цена лота выросла более чем в 1300 раз – победитель предложил за объект 137,8 млн грн.

Автор:
Максим Кольц