Фармацевтический склад с собственными озерами: в Вышгороде выставили на продажу логистический комплекс
В пригороде Киева, в городе Вышгород (ул. Новопромышленная, 16), выставлен на продажу складской фармацевтический комплекс. Объект полностью отвечает отраслевым стандартам хранения медицинских препаратов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ресурс ВАУ .
Общая площадь построек комплекса составляет 1 654,8 кв. м.
Характеристики и инфраструктура объекта:
- Складские помещения: двухэтажное здание площадью 1342,3 кв. м с высотой потолка 5,4 м. Оборудована системой вентиляции, кондиционирования и двумя холодильными камерами.
- Административный блок: отдельное двухэтажное здание площадью 312,5 кв. м.
- Энергонезависимость и сети: собственная трансформаторная подстанция, автономная газовая котельная с ГРП, а также автономная система водоснабжения и канализации с очистными сооружениями.
- Территория: комплекс расположен на огражденном участке площадью 2,6 га (находится в долгосрочной аренде). На территории также есть два озера, которые можно использовать для дополнительных нужд.
Напомним, недавно Фонд госимущества успешно продал научный центр рыбоводства в Киеве . Во время аукциона цена лота выросла более чем в 1300 раз – победитель предложил за объект 137,8 млн грн.