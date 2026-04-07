Фармацевтичний склад із власними озерами: у Вишгороді виставили на продаж логістичний комплекс

у Вишгороді виставили на продаж логістичний комплекс. Фото: facebook.com/vau.auction

У передмісті Києва, в місті Вишгород (вул. Новопромислова, 16), виставлено на продаж складський фармацевтичний комплекс. Об'єкт повністю відповідає галузевим стандартам для зберігання медичних препаратів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ресурс ВАУ.

Загальна площа будівель комплексу становить 1 654,8 кв. м.

Характеристики та інфраструктура об'єкта:

  • Складські приміщення: двоповерхова будівля площею 1 342,3 кв. м із висотою стелі 5,4 м. Обладнана системою вентиляції, кондиціонування та двома холодильними камерами.
  • Адміністративний блок: окрема двоповерхова будівля площею 312,5 кв. м.
  • Енергонезалежність та мережі: власна трансформаторна підстанція, автономна газова котельня з ГРП, а також автономна система водопостачання та каналізації з очисними спорудами.
  • Територія: комплекс розташований на огородженій ділянці площею 2,6 га (перебуває в довгостроковій оренді). На території також є два озера, які можна використовувати для додаткових потреб.

Нагадаємо, нещодавно Фонд держмайна успішно продав науковий центр рибництва у Києві. Під час аукціону ціна лота зросла у понад 1300 разів — переможець запропонував за об'єкт 137,8 млн грн.

Автор:
Максим Кольц