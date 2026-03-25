Фермеры массово продают свеклу – цены падают

В Украине дешевеют свекла / Freepik

В Украине стремительно дешевеет столовая свекла: фермеры вынуждены снижать цены из-за избытка продукции и слабого спроса. Эксперты не исключают дальнейшего падения стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения аналитиков EastFruit.

Цены на свеклу упали почти вдвое

Чтобы оживить продажи, фермеры вынуждены снова сбавлять отпускные цены. В конце прошлой недели свеклу предлагали по 3–8 грн/кг ($0,07–0,18/кг), что в среднем на 19% дешевле, чем неделей ранее.

Основной причиной удешевления эксперты называют рост предложения. Производители, ранее сдерживавшие продажи, начали активно реализовывать продукцию из хранилищ. Дополнительное давление на рынок создает большая часть некондиционной свеклы.

По оценкам рынка, нынешние цены уже примерно на 91% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка не исключают дальнейшего падения стоимости, даже несмотря на сезонное сокращение предложения из-за значительных остатков продукции в хранилищах.

Напомним,цены на овощи в Украине демонстрируют смешанную динамику: одни позиции дорожают, другие дешевеют. Огурцы и помидоры уже выросли в цене за последние недели на 6-15%, в то время как картофель, свекла и морковь остаются относительно стабильными. Однако ближе к маю могут подорожать до 8%.

Автор:
Ольга Опенько