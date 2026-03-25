Фермери масово продають буряк – ціни падають

В Україні стрімко дешевшає столовий буряк: фермери змушені знижувати ціни через надлишок продукції та слабкий попит. Експерти не виключають подальшого падіння вартості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків EastFruit.

Ціни на буряк впали майже вдвічі

Щоб пожвавити продажі, фермери змушені знову зменшувати відпускні ціни. Наприкінці минулого тижня буряк пропонували по 3–8 грн/кг ($0,07–0,18/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж тижнем раніше.

Основною причиною здешевлення експерти називають зростання пропозиції. Виробники, які раніше стримували продажі, почали активно реалізовувати продукцію зі сховищ. Додатковий тиск на ринок створює велика частка некондиційного буряку.

За оцінками ринку, нинішні ціни вже приблизно на 91% нижчі, ніж у аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку не виключають подальшого падіння вартості, навіть попри сезонне скорочення пропозиції, через значні залишки продукції у сховищах.

Нагадаємо, ціни на овочі в Україні демонструють змішану динаміку: одні позиції дорожчають, інші дешевшають. Огірки та помідори вже зросли в ціні за останні тижні на 6-15%, тоді як картопля, буряк і морква залишаються відносно стабільними. Проте ближче до травня можуть подорожчати до 8%.