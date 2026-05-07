Фермеры на оккупированных территориях вынуждены уничтожать урожай овощей

Фермеры на оккупированных территориях вынуждены уничтожать урожай / Pixabay

Фермеры на временно оккупированных территориях Украины вынуждены уничтожать часть урожая овощей из-за проблем со сбытом, логистикой и отсутствием инфраструктуры для хранения продукции.

  Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

Ключевой проблемой для аграриев стали перебои с транспортировкой. Грузовики с овощами, следующие в направлении временно оккупированного Крыма, могут простаивать на контрольно-пропускных пунктах до трех суток. Для свежей продукции это означает потеря товарного вида и порчу еще при перевозке.

Дополнительно ситуацию усугубляет высокая стоимость логистики. В ряде случаев затраты на транспортировку превышают возможную выручку от продажи овощей, из-за чего реализация продукции становится экономически невыгодной.

Проблемы со сбытом усугубляются дефицитом инфраструктуры:

  • нехваткой овощехранилищ
  • нехваткой холодильных мощностей
  • отсутствием переработки продукции

Поэтому фермеры не могут сохранять излишки урожая до стабилизации рынка или перенаправлять продукцию на альтернативные каналы продаж.

В то же время переизбыток овощей у производителей не привел к удешевлению продукции для населения. Из-за сложной логистики, работы посредников и общей дестабилизации рынка розничные цены остаются высокими, что дополнительно давит на потребителей в условиях низкой покупательной способности.

Отдельным фактором давления стали поставки более дешевых овощей из России, что ухудшает конкурентные позиции местных фермеров и повышает риски сокращения производства.

На фоне накопленного ущерба аграрии сталкиваются с неопределенностью относительно следующей посевной кампании. В случае дальнейшего ухудшения ситуации восстановление аграрного сектора и логистических цепей после деоккупации может потребовать значительных ресурсов и времени.

В итоге агросектор на оккупированных территориях все больше теряет экономическую устойчивость из-за разрыва логистики, проблем со сбытом и ограниченного доступа к инфраструктуре.

Заметим, что морозная зима и весенние заморозки повлияли на состояние озимых культур, в частности пшеницы и рапса. Больше всего пострадали центрально-восточные области, под риском оказались до 1 млн гектаров посевов.

Автор:
Татьяна Гойденко