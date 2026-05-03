Урожай спаржи в Украине может сократиться на 30%
Производители спаржи в Украине прогнозируют сокращение урожая как минимум на 30% в 2026 году из-за длительных апрельских заморозков. Негативное влияние погодных условий уже смещает начало сезона и усиливает финансовое давление на фермеров.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения заведующей лабораторией генетики, генетических ресурсов и биотехнологии Института овощеводства и бахчеводства НААН профессора Татьяны Ивченко.
По ее словам, ключевым фактором стали затяжные похолодания до -5…-7 °C в период начала вегетации, сопровождавшиеся сильным ветром. Даже технологии укрытия не смогли полностью защитить ранний урожай, а старт сезона в большинстве регионов перенесен на первую декаду мая.
Наибольшие потери понесли ранние гибриды спаржи, тогда как поздние сорта оказались более устойчивыми, поскольку не вошли в фазу активного роста во время холодов.
Отмечается, что рынок спаржи в Украине и так находится под давлением. Среди ключевых факторов:
- снижение покупательной способности населения,
- сокращение спроса со стороны сегмента HoReCa,
- рост затрат на производство,
- потери 25–30% площадей из-за войны войны, в том числе на юге.
Общая площадь плантаций спаржи в Украине составляет около 1100 га. Основу производства формируют импортные гибриды, преимущественно нидерландского происхождения. Из-за боевых действий часть производителей была вынуждена переместить хозяйства в центральные и западные регионы.
Структура сбыта изменилась. Если к 2022 году рестораны формировали до 60% спроса, то сейчас производители более активно работают с розничными сетями и прямыми продажами.
Сокращение урожая на фоне слабого спроса может привести к волатильности цен, но не гарантирует роста доходности из-за высоких издержек производства.
Отметим, что на конец апреля зеленая спаржа стоила около 500 грн/кг, белая — 600 грн/кг, фиолетовая — 550 грн/кг, а продукция с незначительными дефектами — около 350 грн/кг.