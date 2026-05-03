Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,89

43,75

EUR

51,75

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Урожай спаржи в Украине может сократиться на 30%

Урожай спаржи в Украине может сократиться на 30%
Урожай спаржи в Украине может сократиться на 30%

Производители спаржи в Украине прогнозируют сокращение урожая как минимум на 30% в 2026 году из-за длительных апрельских заморозков. Негативное влияние погодных условий уже смещает начало сезона и усиливает финансовое давление на фермеров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения заведующей лабораторией генетики, генетических ресурсов и биотехнологии Института овощеводства и бахчеводства НААН профессора Татьяны Ивченко.

По ее словам, ключевым фактором стали затяжные похолодания до -5…-7 °C в период начала вегетации, сопровождавшиеся сильным ветром. Даже технологии укрытия не смогли полностью защитить ранний урожай, а старт сезона в большинстве регионов перенесен на первую декаду мая.

Наибольшие потери понесли ранние гибриды спаржи, тогда как поздние сорта оказались более устойчивыми, поскольку не вошли в фазу активного роста во время холодов.

Отмечается, что рынок спаржи в Украине и так находится под давлением. Среди ключевых факторов:

  • снижение покупательной способности населения,
  • сокращение спроса со стороны сегмента HoReCa,
  • рост затрат на производство,
  • потери 25–30% площадей из-за войны войны, в том числе на юге.

Общая площадь плантаций спаржи в Украине составляет около 1100 га. Основу производства формируют импортные гибриды, преимущественно нидерландского происхождения. Из-за боевых действий часть производителей была вынуждена переместить хозяйства в центральные и западные регионы.

Структура сбыта изменилась. Если к 2022 году рестораны формировали до 60% спроса, то сейчас производители более активно работают с розничными сетями и прямыми продажами.

Сокращение урожая на фоне слабого спроса может привести к волатильности цен, но не гарантирует роста доходности из-за высоких издержек производства.

Отметим, что на конец апреля зеленая спаржа стоила около 500 грн/кг, белая — 600 грн/кг, фиолетовая — 550 грн/кг, а продукция с незначительными дефектами — около 350 грн/кг.

Автор:
Татьяна Гойденко