Урожай спаржи в Украине может сократиться на 30%

Производители спаржи в Украине прогнозируют сокращение урожая как минимум на 30% в 2026 году из-за длительных апрельских заморозков. Негативное влияние погодных условий уже смещает начало сезона и усиливает финансовое давление на фермеров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения заведующей лабораторией генетики, генетических ресурсов и биотехнологии Института овощеводства и бахчеводства НААН профессора Татьяны Ивченко.

По ее словам, ключевым фактором стали затяжные похолодания до -5…-7 °C в период начала вегетации, сопровождавшиеся сильным ветром. Даже технологии укрытия не смогли полностью защитить ранний урожай, а старт сезона в большинстве регионов перенесен на первую декаду мая.

Наибольшие потери понесли ранние гибриды спаржи, тогда как поздние сорта оказались более устойчивыми, поскольку не вошли в фазу активного роста во время холодов.

Отмечается, что рынок спаржи в Украине и так находится под давлением. Среди ключевых факторов:

снижение покупательной способности населения,

сокращение спроса со стороны сегмента HoReCa,

рост затрат на производство,

потери 25–30% площадей из-за войны войны, в том числе на юге.

Общая площадь плантаций спаржи в Украине составляет около 1100 га. Основу производства формируют импортные гибриды, преимущественно нидерландского происхождения. Из-за боевых действий часть производителей была вынуждена переместить хозяйства в центральные и западные регионы.

Структура сбыта изменилась. Если к 2022 году рестораны формировали до 60% спроса, то сейчас производители более активно работают с розничными сетями и прямыми продажами.

Сокращение урожая на фоне слабого спроса может привести к волатильности цен, но не гарантирует роста доходности из-за высоких издержек производства.

Отметим, что на конец апреля зеленая спаржа стоила около 500 грн/кг, белая — 600 грн/кг, фиолетовая — 550 грн/кг, а продукция с незначительными дефектами — около 350 грн/кг.