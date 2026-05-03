Врожай спаржі в Україні може скоротитися на 30%

Виробники спаржі в Україні прогнозують скорочення врожаю щонайменше на 30% у 2026 році через тривалі квітневі заморозки. Негативний вплив погодних умов уже зміщує початок сезону та посилює фінансовий тиск на фермерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення завідувачки лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології Інституту овочівництва і баштанництва НААН професорки Тетяни Івченко.

За її словами, ключовим фактором стали затяжні похолодання до -5…-7 °C у період початку вегетації, які супроводжувалися сильним вітром. Навіть технології укриття не змогли повністю захистити ранній урожай, а старт сезону в більшості регіонів перенесено на першу декаду травня.

Найбільших втрат зазнали ранні гібриди спаржі, тоді як пізні сорти виявилися стійкішими, оскільки не увійшли у фазу активного росту під час холодів.

Зазначається, що ринок спаржі в Україні й без того перебуває під тиском. Серед ключових факторів:

зниження купівельної спроможності населення,

скорочення попиту з боку сегмента HoReCa,

зростання витрат на виробництво,

втрати 25–30% площ через війну, зокрема на півдні.

Загальна площа плантацій спаржі в Україні становить близько 1100 га. Основу виробництва формують імпортні гібриди, переважно нідерландського походження. Через бойові дії частина виробників була змушена перемістити господарства у центральні та західні регіони.

Структура збуту також змінилася. Якщо до 2022 року ресторани формували до 60% попиту, то зараз виробники активніше працюють із роздрібними мережами та прямими продажами.

Скорочення врожаю на фоні слабкого попиту може призвести до волатильності цін, але не гарантує зростання прибутковості через високі витрати виробництва.

Зауважимо на кінець квітня зелена спаржа коштувала близько 500 грн/кг, біла — 600 грн/кг, фіолетова — 550 грн/кг, а продукція з незначними дефектами — близько 350 грн/кг.