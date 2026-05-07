Фермери на окупованих територіях змушені знищувати врожай овочів
Фермери на тимчасово окупованих територіях України змушені знищувати частину врожаю овочів через проблеми зі збутом, логістикою та відсутністю інфраструктури для зберігання продукції.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.
Ключовою проблемою для аграріїв стали перебої з транспортуванням. Вантажівки з овочами, які прямують у напрямку тимчасово окупованого Криму, можуть простоювати на контрольно-пропускних пунктах до трьох діб. Для свіжої продукції це означає втрату товарного вигляду та псування ще під час перевезення.
Додатково ситуацію погіршує висока вартість логістики. У низці випадків витрати на транспортування перевищують можливу виручку від продажу овочів, через що реалізація продукції стає економічно невигідною.
Проблеми зі збутом посилюються дефіцитом інфраструктури:
- браком овочесховищ
- нестачею холодильних потужностей
- відсутністю переробки продукції
Через це фермери не можуть зберігати надлишки врожаю до стабілізації ринку або перенаправляти продукцію на альтернативні канали продажу.
Водночас надлишок овочів у виробників не призвів до здешевлення продукції для населення. Через складну логістику, роботу посередників та загальну дестабілізацію ринку роздрібні ціни залишаються високими, що додатково тисне на споживачів в умовах низької купівельної спроможності.
Окремим фактором тиску стало постачання дешевших овочів із Росії, що погіршує конкурентні позиції місцевих фермерів і підвищує ризики скорочення виробництва.
На тлі накопичених збитків аграрії стикаються з невизначеністю щодо наступної посівної кампанії. У разі подальшого погіршення ситуації відновлення аграрного сектору та логістичних ланцюгів після деокупації може потребувати значних ресурсів і часу.
У підсумку, агросектор на окупованих територіях дедалі більше втрачає економічну стійкість через розрив логістики, проблеми зі збутом та обмежений доступ до інфраструктури.
Зауважимо, морозна зима і весняні заморозки вплинули на стан озимих культур, зокрема пшениці та ріпаку. Найбільше постраждали центрально-східні області, загалом під ризиком опинилися до 1 млн гектарів посівів.