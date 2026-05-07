Фермери на окупованих територіях змушені знищувати врожай овочів

Фермери на окупованих територіях змушені знищувати врожай / Pixabay

Фермери на тимчасово окупованих територіях України змушені знищувати частину врожаю овочів через проблеми зі збутом, логістикою та відсутністю інфраструктури для зберігання продукції.

 Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Ключовою проблемою для аграріїв стали перебої з транспортуванням. Вантажівки з овочами, які прямують у напрямку тимчасово окупованого Криму, можуть простоювати на контрольно-пропускних пунктах до трьох діб. Для свіжої продукції це означає втрату товарного вигляду та псування ще під час перевезення.

Додатково ситуацію погіршує висока вартість логістики. У низці випадків витрати на транспортування перевищують можливу виручку від продажу овочів, через що реалізація продукції стає економічно невигідною.

Проблеми зі збутом посилюються дефіцитом інфраструктури:

  • браком овочесховищ
  • нестачею холодильних потужностей
  • відсутністю переробки продукції

Через це фермери не можуть зберігати надлишки врожаю до стабілізації ринку або перенаправляти продукцію на альтернативні канали продажу.

Водночас надлишок овочів у виробників не призвів до здешевлення продукції для населення. Через складну логістику, роботу посередників та загальну дестабілізацію ринку роздрібні ціни залишаються високими, що додатково тисне на споживачів в умовах низької купівельної спроможності.

Окремим фактором тиску стало постачання дешевших овочів із Росії, що погіршує конкурентні позиції місцевих фермерів і підвищує ризики скорочення виробництва.

На тлі накопичених збитків аграрії стикаються з невизначеністю щодо наступної посівної кампанії. У разі подальшого погіршення ситуації відновлення аграрного сектору та логістичних ланцюгів після деокупації може потребувати значних ресурсів і часу.

У підсумку, агросектор на окупованих територіях дедалі більше втрачає економічну стійкість через розрив логістики, проблеми зі збутом та обмежений доступ до інфраструктури.

Зауважимо, морозна зима і весняні заморозки вплинули на стан озимих культур, зокрема пшениці та ріпаку. Найбільше постраждали центрально-східні області, загалом під ризиком опинилися до 1 млн гектарів посівів. 

Автор:
Тетяна Гойденко