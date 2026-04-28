Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ferrexpo останавливает торговлю акциями на Лондонской фондовой бирже: в чем причина

Лондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа останавливает торговлю акциями Ferrexpo

Совет директоров горнорудной компании Ferrexpo предупредил о приостановлении листинга и торговле ее акциями на Лондонской фондовой бирже с 7:30 1 мая 2026 года.

Как пишет Delo.ua, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Ferrexpo с основными активами в Украине получила от институциональных инвесторов ориентировочные, необязательные выражения заинтересованности в возможной докапитализации на сумму более $100 млн, но не успеет это сделать до конца апреля и вовремя опубликовать отчет за 2025 год, поэтому совет директоров Ferrexpo предупредил биржи с 7:30 1 мая 2026 года.

"На этом этапе нет никакой уверенности в том, что группа успешно реализует любое решение по финансированию. Планируемый забор средств, если он будет реализован, станет предметом дальнейшего объявления, включая полные условия запланированного привлечения средств", – говорится в сообщении Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже.

Ранее Ferrexpo заявила о риске банкротства, если в ближайшее время не сможет привлечь новый капитал для поддержания ликвидности и операционной деятельности.

О Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Константин Жеваго.

Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру.

Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% - ООО "Билановский ГОК" и 100% акций "ЧАО Полтавский ГОК".

"Полтавский горно-обогатительный комбинат" - предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу.

В январе 2026 года Ferrexpo заявила о   временная остановка операционной деятельности   через российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и перевод части работников в режим простоя.

Автор:
Светлана Манько