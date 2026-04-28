Ferrexpo останавливает торговлю акциями на Лондонской фондовой бирже: в чем причина

Совет директоров горнорудной компании Ferrexpo предупредил о приостановлении листинга и торговле ее акциями на Лондонской фондовой бирже с 7:30 1 мая 2026 года.

Как пишет Delo.ua, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Ferrexpo с основными активами в Украине получила от институциональных инвесторов ориентировочные, необязательные выражения заинтересованности в возможной докапитализации на сумму более $100 млн, но не успеет это сделать до конца апреля и вовремя опубликовать отчет за 2025 год, поэтому совет директоров Ferrexpo предупредил биржи с 7:30 1 мая 2026 года.

"На этом этапе нет никакой уверенности в том, что группа успешно реализует любое решение по финансированию. Планируемый забор средств, если он будет реализован, станет предметом дальнейшего объявления, включая полные условия запланированного привлечения средств", – говорится в сообщении Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже.

Ранее Ferrexpo заявила о риске банкротства, если в ближайшее время не сможет привлечь новый капитал для поддержания ликвидности и операционной деятельности.

О Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Константин Жеваго.

Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру.

Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% - ООО "Билановский ГОК" и 100% акций "ЧАО Полтавский ГОК".

"Полтавский горно-обогатительный комбинат" - предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу.

В январе 2026 года Ferrexpo заявила о временная остановка операционной деятельности через российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и перевод части работников в режим простоя.