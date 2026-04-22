Ferrexpo ищет $100 млн и предупреждает акционеров о риске банкротства

Ferrexpo предупреждает акционеров о риске банкротства
Ferrexpo предупреждает акционеров о риске банкротства

Горнорудная компания Ferrexpo заявила о риске банкротства, если в ближайшее время не сможет привлечь новый капитал для поддержания ликвидности и операционной деятельности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Ferrexpo.

Компания сообщила, что единственным реалистическим вариантом спасения считает дополнительную эмиссию акций с привлечением не менее 100 млн долларов. Средства планируют направить на финансирование оборотного капитала и поддержку работы предприятий в течение следующих 18 месяцев.

В Ferrexpo отметили, что без успешного завершения привлечения средств группа будет достаточно доступной наличности лишь примерно до конца августа 2026 года. Если финансирование не будет получено, компания может потерять способность работать как непрерывное предприятие, а акционеры рискуют потерять значительную часть или всю стоимость своих инвестиций.

По состоянию на 17 апреля 2026 чистая денежная позиция Ferrexpo составляла около 20 млн долларов, а доступные средства — примерно 17 млн долларов. Для сравнения, в конце 2024 г. этот показатель превышал 100 млн долларов.

В компании объяснили ухудшение финансового состояния последствиями войны в Украине, логистическими трудностями, перебоями с электроснабжением, ростом расходов и приостановкой возмещения НДС украинскими налоговыми органами. По данным Ferrexpo, невозмещенный остаток НДС в Украине по состоянию на конец марта составил 90,3 млн долларов.

Дополнительным фактором давления компания называет многочисленные судебные процессы, процедуру банкротства в отношении Ferrexpo Poltava Mining, а также риски, связанные с ассоциацией группы с бизнесменом Константином Жеваго.

Ferrexpo также предупредила, что если до 30 апреля не завершит привлечение капитала и не обнародует проверенную финансовую отчетность, торги по ее акциям на London Stock Exchange могут быть приостановлены с 1 мая 2026 года.

Также, Ferrexpo объявила о продаже своего перегрузочного судна Iron Destiny. Сумма сделки составляет 7,7 млн. долларов США чистыми денежными средствами.

Автор:
Татьяна Гойденко