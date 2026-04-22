Ferrexpo шукає $100 млн і попереджає акціонерів про ризик банкрутства

Ferrexpo попереджає акціонерів про ризик банкрутства

Гірничорудна компанія Ferrexpo заявила про ризик банкрутства, якщо найближчим часом не зможе залучити новий капітал для підтримки ліквідності та операційної діяльності.

Компанія повідомила, що наразі єдиним реалістичним варіантом порятунку вважає додаткову емісію акцій із залученням щонайменше 100 млн доларів. Кошти планують спрямувати на фінансування оборотного капіталу та підтримку роботи підприємств упродовж наступних 18 місяців.

У Ferrexpo зазначили, що без успішного завершення залучення коштів група матиме достатньо доступної готівки лише приблизно до кінця серпня 2026 року. Якщо фінансування не буде отримано, компанія може втратити здатність працювати як безперервне підприємство, а акціонери ризикують втратити значну частину або всю вартість своїх інвестицій.

Станом на 17 квітня 2026 року чиста грошова позиція Ferrexpo становила близько 20 млн доларів, а доступні кошти — приблизно 17 млн доларів. Для порівняння, наприкінці 2024 року цей показник перевищував 100 млн доларів.

У компанії пояснили погіршення фінансового стану наслідками війни в Україні, логістичними труднощами, перебоями з електропостачанням, зростанням витрат та призупиненням відшкодування ПДВ українськими податковими органами. За даними Ferrexpo, невідшкодований залишок ПДВ в Україні станом на кінець березня сягнув 90,3 млн доларів.

Додатковим фактором тиску компанія називає численні судові процеси, процедуру банкрутства щодо Ferrexpo Poltava Mining, а також ризики, пов’язані з асоціацією групи з бізнесменом Костянтином Жеваго.

Ferrexpo також попередила, що якщо до 30 квітня не завершить залучення капіталу та не оприлюднить перевірену фінансову звітність, торги її акціями на London Stock Exchange можуть бути призупинені з 1 травня 2026 року.

Також додамо, Ferrexpo оголосила про продаж свого перевантажувального судна Iron Destiny. Сума угоди становить 7,7 млн доларів США чистими грошовими коштами. 

Автор:
Тетяна Гойденко