Ferrexpo зупиняє торгівлю акціями на Лондонській фондовій біржі: у чому причина

Рада директорів гірничорудна компанія Ferrexpo попередила про призупинення лістингу та торгівлі її акціями на Лондонській фондовій біржі з 7:30 1 травня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Ferrexpo з основними активами в Україні отримала від інституційних інвесторів орієнтовні, необов’язкові висловлення зацікавленості у можливій докапіталізації на суму більше $100 млн, але не встигне це зробити до кінця квітня та вчасно опублікувати звіт за 2025 рік, тому рада директорів Ferrexpo попередила про призупинення лістингу та торгівлі її акціями на Лондонській фондовій біржі з 7:30 1 травня 2026 року.

"На цьому етапі немає жодної впевненості в тому, що група успішно реалізує будь-яке рішення щодо фінансування. Запланований забір коштів, якщо його буде реалізовано, стане предметом подальшого оголошення, включаючи повні умови запланованого залучення коштів", – йдеться у повідомлені Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі.

Раніше Ferrexpo заявила про ризик банкрутства, якщо найближчим часом не зможе залучити новий капітал для підтримки ліквідності та операційної діяльності.

Про Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу.

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій "ПрАТ Полтавський ГЗК".

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних окатишів до Європи.

В січні 2026 року Ferrexpo заявила про тимчасове зупинення операційної діяльності через російські удари по енергетичній інфраструктурі України та переведення частини працівників у режим простою.