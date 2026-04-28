Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ferrexpo зупиняє торгівлю акціями на Лондонській фондовій біржі: у чому причина

Рада директорів гірничорудна компанія Ferrexpo попередила про призупинення лістингу та торгівлі її акціями на Лондонській фондовій біржі з 7:30 1 травня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Ferrexpo з основними активами в Україні отримала від інституційних інвесторів орієнтовні, необов’язкові висловлення зацікавленості у можливій докапіталізації на суму більше $100 млн, але не встигне це зробити до кінця квітня та вчасно опублікувати звіт за 2025 рік, тому рада директорів Ferrexpo попередила про призупинення лістингу та торгівлі її акціями на Лондонській фондовій біржі з 7:30 1 травня 2026 року.

"На цьому етапі немає жодної впевненості в тому, що група успішно реалізує будь-яке рішення щодо фінансування. Запланований забір коштів, якщо його буде реалізовано, стане предметом подальшого оголошення, включаючи повні умови запланованого залучення коштів", – йдеться у повідомлені Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі.

 Раніше Ferrexpo заявила про ризик банкрутства, якщо найближчим часом не зможе залучити новий капітал для підтримки ліквідності та операційної діяльності.

Про Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу. 

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій "ПрАТ Полтавський ГЗК".

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних окатишів до Європи. 

В січні 2026 року Ferrexpo заявила про тимчасове зупинення операційної діяльності через російські удари по енергетичній інфраструктурі України та переведення частини працівників у режим простою.

Автор:
Світлана Манько