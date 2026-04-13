Филиппины отменяют налоги на горючее и сжиженный газ, чтобы сдержать цены на продукты

Президент Филиппин упразднил налоги на топливо и газ в баллонах, чтобы снизить цены на продукты. Маркос-младший объяснил, что это поможет людям покупать еду подешевле.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Глава государства подчеркнул, что администрация сосредоточена на удержании стоимости основных товаров на низком уровне.

Кроме налоговых льгот на топливо, правительство планирует пересмотреть тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции.

Власти ведут переговоры с производителями по сохранению стабильных цен на продукты до конца апреля.

Президент также поручил найти пути сокращения транспортных расходов, оказывающих непосредственное влияние на финальную стоимость пищи для потребителей.

Поскольку почти весь импорт энергоносителей на Филиппины зависит от прохода судов через Ормузский пролив, блокирование этого пути создает критические риски.

Провал мирных переговоров с Ираном в минувшие выходные заставил Манилу перейти к экстренным внутренним мерам поддержки.

Во вторник состоится заседание Кабинета министров по обсуждению дополнительных механизмов контроля над ценами. Президент рассматривает возможность приостановки действия акцизов на другие виды нефтепродуктов.

В то же время Маркос-младший отклонил инициативу по отмене налога на добавленную стоимость на горючее, поскольку бюджет нуждается в поступлениях для финансирования социальных программ помощи уязвимым слоям населения.

Напомним, правительство Индии объявило о радикальном пересмотре налоговой политики в энергетическом секторе. В стране вводится специальный сбор на экспорт топлива, пытаясь изолировать собственных потребителей от последствий масштабного конфликта на Ближнем Востоке.