Філіппіни скасовують податки на пальне та скраплений газ, щоб стримати ціни на продукти

Президент Філіппін скасував податки на пальне та газ у балонах, щоб знизити ціни на продукти. Маркос-молодший пояснив, що це допоможе людям купувати їжу дешевше. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Глава держави підкреслив, що адміністрація зосереджена на утриманні вартості основних товарів на низькому рівні.

Окрім податкових пільг на паливо уряд планує переглянути тарифи на імпорт сільськогосподарської продукції.

Влада веде переговори з виробниками щодо збереження стабільних цін на продукти до кінця квітня.

Президент також доручив знайти шляхи скорочення транспортних витрат, що безпосередньо впливають на фінальну вартість їжі для споживачів.

Оскільки майже весь імпорт енергоносіїв на Філіппіни залежить від проходу суден через Ормузьку протоку, блокування цього шляху створює критичні ризики.

Провал мирних переговорів з Іраном минулими вихідними змусив Манілу перейти до екстрених внутрішніх заходів підтримки.

У вівторок відбудеться засідання Кабінету міністрів для обговорення додаткових механізмів контролю над цінами. Президент розглядає можливість призупинення дії акцизів на інші види нафтопродуктів.

Водночас Маркос-молодший відхилив ініціативу щодо скасування податку на додану вартість на пальне, оскільки бюджет потребує надходжень для фінансування соціальних програм допомоги вразливим верствам населення.

Нагадаємо, уряд Індії оголосив про радикальний перегляд податкової політики в енергетичному секторі. В країні запроваджують спеціальні збори на експорт палива, намагаючись ізолювати власних споживачів від наслідків масштабного конфлікту на Близькому Сході. 

Тетяна Бесараб