Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Финал судебного спора: "Нефтегаздобыча" не будет платить 3,5 млн грн из-за ошибок истца

добыча газа
Компания "Сервис Ойл" проиграла суд против "Нефтегаздобычи" / Freepik

Хозяйственный суд отказал компании "Сервис Ойл" во взыскании 3,55 млн грн с ЧАО "Нефтегаздобыча". Истец пытался получить дополнительную компенсацию за буровые работы 2017 года из-за изменения курса валют, однако не предоставил необходимые документы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует консалтинговая компания ЕxРro.

Предмет спора

Сумма иска состояла из переоценки стоимости бурения скважин №25, 61, 72 и 75 на Семиренковском газоконденсатном месторождении. Работы выполнялись в 2017 году, однако акт на переоценку из-за изменения курса валют был составлен только в 2022 году.

Кроме основной суммы, истец требовал уплаты пени и 3% годовых, хотя ранее "Нефтегаздобыча" уже полностью оплатила фактическую стоимость работ по указанному акту.

Обоснование решения

Суд отказал в удовлетворении иска, опираясь на следующие факты:

  • отсутствие дополнительного соглашения: переоценка стоимости работ требовала подписания отдельного документа, счета и акта, которые истец не предоставил;
  • недоказанность требований: взыскание суммы свыше 2,3 млн. грн. не было должным образом подкреплено документацией;
  • ложный период начислений: истец неправильно определил срок просрочки для пени и 3% годовых.

Право на начисление санкций возникло только после решения апелляционной инстанции в октябре 2024 года. Поскольку "Сервис Ойл" рассчитывал их за предыдущие периоды и не предоставил верный расчет, требования были отклонены. Судебные расходы возложены на истца.

О "Сервис Ойл"

ООО "Сервис Ойл" - украинская компания, основанная в 2012 году как дочернее предприятие белорусского государственного объединения "Беларуснефть". Предприятие специализировалось на ремонте и бурении нефтяных и газовых скважин, сейсморазведочных работах и проектировании месторождений.

В декабре 2021 года "Белоруснефть" вышла из состава официальных владельцев компании из-за санкций Европейского Союза, США, Британии и Канады, наложенных на режим Александра Лукашенко.

16 июня 2022 г. суд арестовал корпоративные права ООО " Сервис Ойл " в виде уставного капитала в размере почти 1 млрд грн, а также имущество стоимостью 3 млрд грн. Кроме того, директору компании было сообщено о подозрении в неуплате 60 млн грн налогов.

По данным YouControl, в 2024 году Хозяйственным судом Полтавской области было возбуждено дело о банкротстве общества. Распорядителем имущества и руководителем компании назначен Иван Гусар.

Напомним, в 2025 году газодобывающая отрасль Украины резко ухудшила финансовые результаты: чистая прибыль сократилась в пять раз - до 14,26 млрд грн, а доход уменьшился на 27%, до 132,6 млрд грн. Основной причиной стали российские атаки на инфраструктуру добычи и транспортировки газа.

Автор:
Татьяна Ковальчук