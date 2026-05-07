Финал судебного спора: "Нефтегаздобыча" не будет платить 3,5 млн грн из-за ошибок истца

Хозяйственный суд отказал компании "Сервис Ойл" во взыскании 3,55 млн грн с ЧАО "Нефтегаздобыча". Истец пытался получить дополнительную компенсацию за буровые работы 2017 года из-за изменения курса валют, однако не предоставил необходимые документы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует консалтинговая компания ЕxРro.

Предмет спора

Сумма иска состояла из переоценки стоимости бурения скважин №25, 61, 72 и 75 на Семиренковском газоконденсатном месторождении. Работы выполнялись в 2017 году, однако акт на переоценку из-за изменения курса валют был составлен только в 2022 году.

Кроме основной суммы, истец требовал уплаты пени и 3% годовых, хотя ранее "Нефтегаздобыча" уже полностью оплатила фактическую стоимость работ по указанному акту.

Обоснование решения

Суд отказал в удовлетворении иска, опираясь на следующие факты:

отсутствие дополнительного соглашения: переоценка стоимости работ требовала подписания отдельного документа, счета и акта, которые истец не предоставил;

недоказанность требований: взыскание суммы свыше 2,3 млн. грн. не было должным образом подкреплено документацией;

ложный период начислений: истец неправильно определил срок просрочки для пени и 3% годовых.

Право на начисление санкций возникло только после решения апелляционной инстанции в октябре 2024 года. Поскольку "Сервис Ойл" рассчитывал их за предыдущие периоды и не предоставил верный расчет, требования были отклонены. Судебные расходы возложены на истца.

О "Сервис Ойл"

ООО "Сервис Ойл" - украинская компания, основанная в 2012 году как дочернее предприятие белорусского государственного объединения "Беларуснефть". Предприятие специализировалось на ремонте и бурении нефтяных и газовых скважин, сейсморазведочных работах и проектировании месторождений.

В декабре 2021 года "Белоруснефть" вышла из состава официальных владельцев компании из-за санкций Европейского Союза, США, Британии и Канады, наложенных на режим Александра Лукашенко.

16 июня 2022 г. суд арестовал корпоративные права ООО " Сервис Ойл " в виде уставного капитала в размере почти 1 млрд грн, а также имущество стоимостью 3 млрд грн. Кроме того, директору компании было сообщено о подозрении в неуплате 60 млн грн налогов.

По данным YouControl, в 2024 году Хозяйственным судом Полтавской области было возбуждено дело о банкротстве общества. Распорядителем имущества и руководителем компании назначен Иван Гусар.

Напомним, в 2025 году газодобывающая отрасль Украины резко ухудшила финансовые результаты: чистая прибыль сократилась в пять раз - до 14,26 млрд грн, а доход уменьшился на 27%, до 132,6 млрд грн. Основной причиной стали российские атаки на инфраструктуру добычи и транспортировки газа.