Фінал судової суперечки: "Нафтогазвидобування" не платитиме 3,5 млн грн через помилки позивача

Господарський суд відмовив компанії "Сервіс Ойл" у стягненні 3,55 млн грн з ПрАТ "Нафтогазвидобування". Позивач намагався отримати додаткову компенсацію за бурові роботи 2017 року через зміну курсу валют, проте не надав необхідних документів.

Як пише Delo.ua, про це інформує консалтингова компанія ЕxРro.

Предмет спору

Сума позову складалася з переоцінки вартості буріння свердловин №25, 61, 72 та 75 на Семиренківському газоконденсатному родовищі. Роботи виконувалися у 2017 році, проте акт на переоцінку через зміну курсу валют був складений лише у 2022 році.

Крім основної суми, позивач вимагав сплати пені та 3% річних, хоча раніше "Нафтогазвидобування" вже повністю оплатило фактичну вартість робіт за вказаним актом.

Обґрунтування рішення

Суд відмовив у задоволенні позову, спираючись на наступні факти:

відсутність додаткової угоди: переоцінка вартості робіт вимагала підписання окремого документа, рахунку та акта, які позивач не надав;

недоведеність вимог: стягнення суми понад 2,3 млн грн не було належним чином підкріплено документацією;

помилковий період нарахувань: позивач неправильно визначив термін прострочення для пені та 3% річних.

Право на нарахування санкцій виникло лише після рішення апеляційної інстанції у жовтні 2024 року. Оскільки "Сервіс Ойл" розраховував їх за попередні періоди та не надав вірного розрахунку, вимоги були відхилені. Судові витрати покладено на позивача.

Про "Сервіс Ойл"

ТОВ "Сервіс Ойл" — українська компанія, заснована у 2012 році як дочірнє підприємство білоруського державного об'єднання "Бєлоруснєфть". Підприємство спеціалізувалося на ремонті та бурінні нафтових і газових свердловин, сейсморозвідувальних роботах та проєктуванні родовищ.

У грудні 2021 року "Бєлоруснєфть" вийшла зі складу офіційних власників компанії через санкції Європейського Союзу, США, Британії та Канади, накладені на режим Олександра Лукашенка.

16 червня 2022 року суд арештував корпоративні права ТОВ "Сервіс Ойл" у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 1 млрд грн, а також майно вартістю 3 млрд грн. Крім того, директору компанії було повідомлено про підозру в несплаті 60 млн грн податків.

За даними YouControl, у 2024 році Господарським судом Полтавської області було порушено справу про банкрутство товариства. Розпорядником майна і керівником компанії призначено Івана Гусара.

Нагадаємо, у 2025 році газовидобувна галузь України різко погіршила фінансові результати: чистий прибуток скоротився у п’ять разів — до 14,26 млрд грн, а дохід зменшився на 27%, до 132,6 млрд грн. Основною причиною стали російські атаки на інфраструктуру видобутку та транспортування газу.