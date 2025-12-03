Финансы армии под контролем: Минобороны запустило цифровую систему "Бюджет"

Министерство обороны Украины сделало значительный шаг к повышению прозрачности и эффективности управления военными финансами. В ВСУ введена цифровая информационная система "Бюджет".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Подписал приказ о введении в эксплуатацию информационной системы "Бюджет". Теперь информация об использовании бюджетных средств в Минобороны и Вооруженных силах всегда актуальна и собрана в едином месте", - заявил министр обороны Денис Шмигаль.

Система "Бюджет" является ключевым финансовым компонентом современного ядра управления оборонными ресурсами. Она построена на базе технологических компонентов SAP – решений, использующих более 90% армий стран НАТО.

Ключевые преимущества и функционал:

Генеральный штаб, командование и воинские части получают доступ к актуальной информации о выделенных, использованных и оставленных средствах ежедневно в режиме онлайн. Это устраняет потребность ждать квартальных отчетов и ликвидирует "слепые зоны" в финансировании;

командование видит полную картину расходов и их динамику по всем подчиненным частям. Это обеспечивает гораздо более точное управление финансированием, позволяя быстро выявлять задержки или неэффективное использование средств;

система значительно уменьшает объем ручной работы и устраняет задержки, ранее усложнявшие планирование.

В настоящее время более 60% распорядителей средств в Минобороны и Вооруженных Силах Украины уже работают в новой информационной системе. "Бюджет" объединяет ключевые данные по планированию и использованию финансовых ресурсов для усиления финансовой устойчивости армии.

