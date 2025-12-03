Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Финансы армии под контролем: Минобороны запустило цифровую систему "Бюджет"

гривны
Минобороны запустило цифровую систему "Бюджет"

Министерство обороны Украины сделало значительный шаг к повышению прозрачности и эффективности управления военными финансами. В ВСУ введена цифровая информационная система "Бюджет".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Подписал приказ о введении в эксплуатацию информационной системы "Бюджет". Теперь информация об использовании бюджетных средств в Минобороны и Вооруженных силах всегда актуальна и собрана в едином месте", - заявил министр обороны Денис Шмигаль.

Система "Бюджет" является ключевым финансовым компонентом современного ядра управления оборонными ресурсами. Она построена на базе технологических компонентов SAP – решений, использующих более 90% армий стран НАТО.

Ключевые преимущества и функционал:

  • Генеральный штаб, командование и воинские части получают доступ к актуальной информации о выделенных, использованных и оставленных средствах ежедневно в режиме онлайн. Это устраняет потребность ждать квартальных отчетов и ликвидирует "слепые зоны" в финансировании;
  • командование видит полную картину расходов и их динамику по всем подчиненным частям. Это обеспечивает гораздо более точное управление финансированием, позволяя быстро выявлять задержки или неэффективное использование средств;
  • система значительно уменьшает объем ручной работы и устраняет задержки, ранее усложнявшие планирование.

В настоящее время более 60% распорядителей средств в Минобороны и Вооруженных Силах Украины уже работают в новой информационной системе. "Бюджет" объединяет ключевые данные по планированию и использованию финансовых ресурсов для усиления финансовой устойчивости армии.

Напомним, ДОТ Минобороны приступило к закупке вещевого имущества для 2026 года, объявив первые позиции потребности. Среди них – головные уборы, летняя и зимняя обувь, элементы обмундирования и средства индивидуальной защиты.

Автор:
Татьяна Ковальчук