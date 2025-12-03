Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фінанси армії під контролем: Міноборони запустило цифрову систему "Бюджет"

гривні
Міноборони запустило цифрову систему "Бюджет"

Міністерство оборони України зробило значний крок до підвищення прозорості та ефективності управління військовими фінансами. В ЗСУ запроваджено цифрову інформаційну систему "Бюджет".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

"Підписав наказ про введення в експлуатацію інформаційної системи "Бюджет". Тепер інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та Збройних силах завжди актуальна та зібрана у єдиному місці", — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Система "Бюджет" є ключовим фінансовим компонентом сучасного ядра управління оборонними ресурсами. Вона побудована на базі технологічних компонентів SAP — рішень, які використовують понад 90% армій країн НАТО.

Ключові переваги та функціонал:

  • Генеральний штаб, командування та військові частини отримують доступ до актуальної інформації про виділені, використані та залишені кошти щодня в режимі онлайн. Це усуває потребу чекати квартальних звітів та ліквідує "сліпі зони" у фінансуванні; 
  • командування бачить повну картину витрат та їхньої динаміки по всіх підпорядкованих частинах. Це забезпечує значно точніше управління фінансуванням, дозволяючи швидко виявляти затримки або неефективне використання коштів; 
  • система значно зменшує обсяг ручної роботи та усуває затримки, які раніше ускладнювали планування.

Наразі понад 60% розпорядників коштів у Міноборони та Збройних силах України вже працюють у новій інформаційній системі. "Бюджет" об'єднує ключові дані про планування та використання фінансових ресурсів для посилення фінансової стійкості армії.

Нагадаємо, ДОТ Міноборони розпочало закупівлі речового майна для 2026 року, оголосивши перші позиції потреби. Серед них – головні убори, літнє та зимове взуття, елементи обмундирування та засоби індивідуального захисту.

Автор:
Тетяна Ковальчук