Фінанси армії під контролем: Міноборони запустило цифрову систему "Бюджет"

Міністерство оборони України зробило значний крок до підвищення прозорості та ефективності управління військовими фінансами. В ЗСУ запроваджено цифрову інформаційну систему "Бюджет".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

"Підписав наказ про введення в експлуатацію інформаційної системи "Бюджет". Тепер інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та Збройних силах завжди актуальна та зібрана у єдиному місці", — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Система "Бюджет" є ключовим фінансовим компонентом сучасного ядра управління оборонними ресурсами. Вона побудована на базі технологічних компонентів SAP — рішень, які використовують понад 90% армій країн НАТО.

Ключові переваги та функціонал:

Генеральний штаб, командування та військові частини отримують доступ до актуальної інформації про виділені, використані та залишені кошти щодня в режимі онлайн. Це усуває потребу чекати квартальних звітів та ліквідує "сліпі зони" у фінансуванні;

командування бачить повну картину витрат та їхньої динаміки по всіх підпорядкованих частинах. Це забезпечує значно точніше управління фінансуванням, дозволяючи швидко виявляти затримки або неефективне використання коштів;

система значно зменшує обсяг ручної роботи та усуває затримки, які раніше ускладнювали планування.

Наразі понад 60% розпорядників коштів у Міноборони та Збройних силах України вже працюють у новій інформаційній системі. "Бюджет" об'єднує ключові дані про планування та використання фінансових ресурсів для посилення фінансової стійкості армії.

