Фонд государственного имущества объявил аукцион по приватизации "Укрнефтепродукта"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций АО "Укрнефтепродукт" в размере 50% + 1 акция уставного капитала. Торги пройдут в системе Прозорро.Продажи 15 октября 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ.

Стартовая цена лота составляет 37 759 165 грн, размер гарантийного взноса – 7 551 833,07 грн, а регистрационного – 1 600 грн. Общее количество акций, предложенных к продаже, – 61 088 246 штук.

АО "Укрнефтепродукт" находится в Киеве на бульваре Верховной Рады, 34, рядом с автомобильной дорогой Е95, торгово-развлекательными центрами, супермаркетами, отделениями банков, школами и остановками общественного транспорта.

У предприятия выгодное расположение и перспективы развития бизнеса и инвестиций. Основной вид деятельности компании – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Размер уставного капитала общества составляет 36652947 грн. В состав объектов недвижимого имущества входят: имущественный комплекс площадью 5 440,07 м² на бульваре Верховной Рады, квартира площадью 32,7 м² на проспекте П. Григоренко, а также 3 земельных участка общей площадью 6,595 га. Предприятие также владеет транспортным средством – автомобилем DAEWOO 1998 года выпуска.

По состоянию на 31 марта 2025 года на предприятии работают 9 человек, а часть недвижимого имущества площадью 2 345,4 м передано в аренду в соответствии с 61 договором.

Условия продажи предусматривают погашение задолженности по зарплате и перед бюджетом в течение шести месяцев, не сокращение работников по инициативе покупателя в течение этого срока, а также урегулирование просроченных задолженностей и штрафных санкций общества.

Отметим, что в сентябре Фонд госимущества провел 8 онлайн-аукционов приватизации в системе Prozorro.Продажи на общую сумму 532,02 млн грн.