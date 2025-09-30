Запланована подія 2

На приватизации заработали полмиллиарда гривен в неделю: какой объект стал самым дорогим

За прошедшую неделю государство заработало на приватизации 532 миллиона

Фонд госимущества на прошлой неделе провел 8 онлайн-аукционов приватизации в системе "Prozorro.Продажи" на общую сумму 532,02 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

По данным ведомства, рост цены произошел в 2,82 раза, что в среднем составляет 281,80%.

В общей сложности за лоты соревновались 64 участника, то есть в среднем на лот приходилось 8 желающих приобрести государственные объекты.

Самые дорогие лоты

Отмечается, что самым дорогим объектом на прошлой неделе стал государственный пакет акций размером 73,2784% в СК АО " Завод "Квант" в Киеве. За объект соревновались 5 участников, что обусловило рост стоимости в 2,34 раза: от стартовой - 172,96 млн гривен, до победной - 40.

Также спросом у инвесторов пользовался единый имущественный комплекс ГП "Украинского государственного института по проектированию предприятий рыбного хозяйства и промышленности "Укррыбпроект"" в городе Киев. Цена объекта выросла с 7,53 млн гривен до финальных - 61,1 млн гривен, за объект соревновались 11 участников.

ФГИУ планирует провести на этой неделе 23 онлайн-аукциона по приватизации. Среди предложений такие объекты, как:

  • ЕМК ГП "Славутский комбинат "Будфарфор",
  • государственная доля в размере 100% в уставном капитале дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина",
  • ЕМК ГП "Одесское государственное конструкторское бюро кинооборудования" и другие.

Также есть предложения для малого и среднего бизнеса, в частности нежилые и административные помещения, гаражи, ветбольницы, автомобили и т.д.

Напомним, за восемь месяцев 2025 года в госбюджет страны уже поступило 1,21 млрд. грн. от приватизации.

Светлана Манько