На приватизації заробили пів мільярда гривень за тиждень: який об’єкт став найдорожчим

Фонд держмайна протягом минулого тижня провів 8 онлайн-аукціонів приватизації у системі "Prozorro.Продажі" на загальну суму 532,02 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФДМУ.

За даними відомства, зростання ціни відбулося у 2,82 раза, що у середньому становить 281,80 %.

Загалом за лоти змагалися 64 учасники, тобто у середньому на лот припадало 8 охочих придбати державні об’єкти.

Найдорожчі лоти

Зазначається, що найдорожчим об’єктом минулого тижня став державний пакет акцій розміром 73,2784% у СК АТ "Завод "Квант" в місті Київ. За об'єкт змагалися 5 учасників, що зумовило зростання вартості у 2,34 раза: від стартової – 172,96 млн гривень, до переможної – 401,5 млн гривень.

Також попитом серед інвесторів користувався єдиний майновий комплекс ДП "Українського державного інституту по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості "Укррибпроект"" в місті Київ. Ціна об'єкта зросла з 7,53 млн гривень до фінальних — 61,1 млн гривень, за об'єкт змагалися 11 учасників.

ФДМУ планує провести цього тижня 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій такі об’єкти, як:

ЄМК ДП "Славутський комбінат "Будфарфор",

державна частка у розмірі 100 % у статутному капіталі дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна",

ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування" та інші.

Також, є пропозиції для малого та середнього бізнесу, зокрема нежитлові та адміністративні приміщення, гаражі, ветлікарні, автомобілі тощо.

Нагадаємо, за вісім місяців 2025 року до держбюджету країни вже надійшло 1,21 млрд грн від приватизації.