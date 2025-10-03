Фонд державного майна оголосив аукціон з приватизації "Укрнафтопродукту"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій АТ "Укрнафтопродукт" у розмірі 50% + 1 акція статутного капіталу. Торги відбудуться у системі “Прозорро.Продажі” 15 жовтня 2025 року.

Стартова ціна лота становить 37 759 165 грн, розмір гарантійного внеску — 7 551 833,07 грн, а реєстраційного — 1 600 грн. Загальна кількість акцій, запропонованих до продажу, — 61 088 246 штук.

АТ "Укрнафтопродукт" розташоване у Києві на бульварі Верховної Ради, 34, поруч із автомобільною дорогою Е95, торгово-розважальними центрами, супермаркетами, відділеннями банків, школами та зупинками громадського транспорту.

Підприємство має вигідне розташування та перспективи розвитку бізнесу й інвестицій. Основний вид діяльності компанії — надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

Розмір статутного капіталу товариства становить 36 652 947 грн. До складу об’єктів нерухомого майна входять: майновий комплекс площею 5 440,07 м² на бульварі Верховної Ради, квартира площею 32,7 м² на проспекті П. Григоренка, а також 3 земельні ділянки загальною площею 6,595 га. Підприємство також володіє транспортним засобом — автомобілем Daewoo 1998 року випуску.

Станом на 31 березня 2025 року на підприємстві працювали 9 осіб, а частину нерухомого майна площею 2 345,4 м² було передано в оренду відповідно до 61 договору.

Умови продажу передбачають погашення заборгованості із зарплати та перед бюджетом протягом 6 місяців, не скорочення працівників за ініціативою покупця протягом цього терміну, а також врегулювання прострочених заборгованостей та штрафних санкцій товариства.

Зазначимо, що у вересні Фонд держмайна провів 8 онлайн-аукціонів приватизації у системі "Prozorro.Продажі" на загальну суму 532,02 млн грн.