Бажаючих немає: аукціон з продажу акцій Рівненського радіотехнічного заводу не відбувся

Приватизаційний аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод", який був запланований на 29 вересня, не відбувся через відсутність учасників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Prozorro.Продажі.

Організатором аукціону виступало Регіональне відділення Фонду держмайна України по Рівненській та Житомирській областях.

Згідно з протоколом електронного аукціону, сформованим 28 вересня, на торги не зареєструвався жоден учасник.

Нагадаємо, ФДМУ анонсував торги ще 22 вересня. Тоді повідомлялося, що на продаж виставлявся державний пакет у розмірі 50% + 1 акція підприємства (22 423 190 штук). Стартова ціна становила 60,78 млн грн.

Рівненський радіотехнічний завод розташований у м. Рівне за адресою вул. Данила Галицького, 25. Завод займався виробництвом обладнання зв'язку, електричних побутових приладів і верстатів. Ще одним видом діяльності було оброблення металів та нанесення покриття на метали.

Додамо, за перший квартал ФДМУ провів 130 приватизаційних аукціонів об’єктів малої приватизації на загальну суму 404,9 млн гривень, що на 13,8 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Найдорожчим об’єктом стало "Інформаційно-аналітичне агентство" — його фінальна ціна перевищила 41 млн грн.