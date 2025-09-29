Запланована подія 2

Желающих нет: аукцион по продаже акций Ровенского радиотехнического завода не состоялся

фдму
Аукцион по продаже Ровенского радиотехнического завода не состоялся / ФГИУ

Приватизационный аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО "Ровенский радиотехнический завод", который был запланирован на 29 сентября, не состоялся из-за отсутствия участников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Prozorro.Продажи.

Организатором аукциона выступало Региональное отделение Фонда госимущества Украины по Ровенской и Житомирской областям.

Согласно протоколу электронного аукциона, сформированному 28 сентября, на торги не зарегистрировался ни один участник.

Напомним, ФГИ анонсировал торги еще 22 сентября. Тогда сообщалось, что на продажу выставлялся государственный пакет в размере 50% + 1 акция предприятия (22423190 штук). Стартовая цена составила 60,78 млн. грн.

Ровенский радиотехнический завод находится в г. Ровно по адресу ул. Даниила Галицкого, 25. Завод занимался производством оборудования связи, электрических бытовых приборов и станков. Еще одним видом деятельности было обработка металлов и нанесение покрытия на металлы. Сейчас он не работает.

Добавим, за первый квартал ФГИУ провел 130 приватизационных аукционов объектов малой   приватизации   на общую сумму 404,9 млн гривен, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым дорогим объектом стало "Информационно-аналитическое агентство" - его финальная цена превысила 41 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко