- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Франция привязывает восстановление Украины к своему экспорту: новый фонд на €71 млн
Второй этап Фонда для Украины будет финансировать проекты с обязательной французской технологической составляющей. Речь идет о партнерствах в критической инфраструктуре — от энергетики до жилья.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минэкономики.
Французские компании инвестируют в Украину
20 февраля 2026 года в Киеве министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и посол Франции в Украине Гаэль Весьер подписали межправительственное соглашение об обновлении Фонда поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики ("Фонд для Украины").
"Франция направляет дополнительные 71 млн евро на реализацию проектов частного сектора в Украине. Эти средства смогут привлечь французские компании, которые заинтересованы в долгосрочных партнерствах с украинскими бизнесами, передаче технологий и создании прибавочной стоимости внутри нашей страны", - отметил Соболев.
Фонд "Для Украины ІІ" будет направлять финансирование на проекты по восстановлению критической инфраструктуры страны в ключевых отраслях. Среди приоритетов – здравоохранение, транспорт и энергетика, аграрный сектор, системы водоснабжения, ирригации и санитарии, управление отходами, гуманитарное разминирование, жилищное строительство и цифровые решения. При необходимости перечень направлений может быть расширен в соответствии со стратегическими задачами Украины.
В то же время, уже стартовал конкурс проектов для французских компаний, который продлится до 9 апреля 2026 года. Подать заявки могут все французские предприятия, однако предпочтение отдается малому и среднему бизнесу.
Проекты должны соответствовать пяти критериям:
- Отвечать на официальный запрос правительства.
- Максимальная сумма поддержки – 7 млн. евро, с учетом стоимости страхования.
- Короткий срок реализации – до 16 месяцев, а также низкие эксплуатационные расходы.
- Поддержка французского экспорта – не менее 50% от французской составляющей.
- Соответствовать экологическим и социальным стандартам (углеродная нейтральность, уменьшение доли неформальной экономики, положительное влияние на окружающую среду и биоразнообразие).
Проекты будут реализовываться в 2027 году.
Справочно
Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов украинской экономики (Фонд для Украины) был создан в 2024 году на основании грантового соглашения между правительствами Франции и Украины.
За время работы Фонд уже профинансировал 19 проектов, реализуемых совместно французскими и украинскими компаниями в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и ряде других областей Украины.
Ранее сообщалось, что Франция создаст новый фонд в размере 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и экономики Украины с 2026 года. Стороны также договорились о сотрудничестве в обороне, энергетике и финансировании дроновой программы.