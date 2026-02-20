Франция привязывает восстановление Украины к своему экспорту: новый фонд на €71 млн

Второй этап Фонда для Украины будет финансировать проекты с обязательной французской технологической составляющей. Речь идет о партнерствах в критической инфраструктуре — от энергетики до жилья.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минэкономики.

Французские компании инвестируют в Украину

20 февраля 2026 года в Киеве министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и посол Франции в Украине Гаэль Весьер подписали межправительственное соглашение об обновлении Фонда поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики ("Фонд для Украины").

"Франция направляет дополнительные 71 млн евро на реализацию проектов частного сектора в Украине. Эти средства смогут привлечь французские компании, которые заинтересованы в долгосрочных партнерствах с украинскими бизнесами, передаче технологий и создании прибавочной стоимости внутри нашей страны", - отметил Соболев.

Фонд "Для Украины ІІ" будет направлять финансирование на проекты по восстановлению критической инфраструктуры страны в ключевых отраслях. Среди приоритетов – здравоохранение, транспорт и энергетика, аграрный сектор, системы водоснабжения, ирригации и санитарии, управление отходами, гуманитарное разминирование, жилищное строительство и цифровые решения. При необходимости перечень направлений может быть расширен в соответствии со стратегическими задачами Украины.

В то же время, уже стартовал конкурс проектов для французских компаний, который продлится до 9 апреля 2026 года. Подать заявки могут все французские предприятия, однако предпочтение отдается малому и среднему бизнесу.

Проекты должны соответствовать пяти критериям:

Отвечать на официальный запрос правительства.

Максимальная сумма поддержки – 7 млн. евро, с учетом стоимости страхования.

Короткий срок реализации – до 16 месяцев, а также низкие эксплуатационные расходы.

Поддержка французского экспорта – не менее 50% от французской составляющей.

Соответствовать экологическим и социальным стандартам (углеродная нейтральность, уменьшение доли неформальной экономики, положительное влияние на окружающую среду и биоразнообразие).

Проекты будут реализовываться в 2027 году.

Справочно

Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов украинской экономики (Фонд для Украины) был создан в 2024 году на основании грантового соглашения между правительствами Франции и Украины.

За время работы Фонд уже профинансировал 19 проектов, реализуемых совместно французскими и украинскими компаниями в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и ряде других областей Украины.

Ранее сообщалось, что Франция создаст новый фонд в размере 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и экономики Украины с 2026 года. Стороны также договорились о сотрудничестве в обороне, энергетике и финансировании дроновой программы.